Fortaleza Basquete Cearense recebe o São Paulo em busca da primeira vitória no NBB

O Fortaleza Basquete Cearense (FBC) enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira, 4, às 20 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO), pela segunda rodada da temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB). Após ser derrotado pela Unifacisa na partida de estreia na competição, o Carcalaion busca a primeira vitória na Liga e contará novamente com o apoio da sua torcida.

Para o confronto, o treinador Alberto Bial poderá contar com o pivô Ralfi Ansaloni, recém-chegado ao clube, e com o ala Rashaun, recuperado do entorse no tornozelo sofrido no jogo contra a equipe paraibana.

Um dos líderes da equipe cearense dentro de quadra, Davi Rosseto exaltou a força do elenco montado pelo São Paulo para esta temporada e falou sobre a dificuldade que espera encontrar na partida contra o adversário desta quinta-feira.

"Sem dúvida será um dos rivais mais difíceis que vamos encontrar no NBB. O São Paulo montou uma equipe que já foi campeã paulista e certamente vai disputar outros títulos na temporada. Mas a competição não nos permite escolher adversários. Precisamos estar no máximo das nossas condições físicas, técnicas e táticas para todos os jogos e é assim que vamos enfrentá-los", disse o armador.

Rosseto ressaltou ainda a importância do apoio da torcida no CFO para o Carcalaion conseguir vencer a equipe paulista. "Sentimos muita saudade nesse período que o público não pôde comparecer aos jogos. Não tenho dúvidas que o apoio do nosso torcedor será muito importante. Espero que eles sejam um gás a mais para conseguirmos a vitória".

Com a liberação de 50% da capacidade do CFO, a diretoria do FBC tem a expectativa de uma boa presença de público no ginásio e abriu o check-in e venda de ingressos para o jogo contra o São Paulo nessa segunda-feira. 1º. As entradas para o evento variam entre R$ 10 e R$ 100. Sócios-torcedores do Fortaleza terão acesso gratuito.

Assim como nos jogos de futebol no Castelão, o torcedor precisa estar com ciclo de vacinação completo para poder acompanhar o jogo no ginásio, sendo necessário realizar o cadastro do cartão de vacinação digital obtido pelo ConecteSUS ou o Vacine Já.

A partida entre Fortaleza Basquete Cearense e São Paulo terá transmissão ao vivo no canal do NBB no YouTube. Na sequência da competição, o Carcalaion viaja para o estado paulista, onde enfrenta o Pinheiros, no próximo domingo, 8, às 19 horas.

