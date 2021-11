Fortaleza Basquete Cearense abre check-in e venda de ingressos para jogo contra o São Paulo

Partida terá 50% da capacidade do Centro de Formação Olímpica liberada, com preços das entradas variando entre 10 e 100 reais; sócios do Leão têm direito a acesso gratuito

O Fortaleza Basquete Cearense iniciou, nesta segunda, 1º, o check-in de sócios-torcedores para o confronto diante do São Paulo, pelo NBB. A partida acontece nesta quinta-feira, 4, no Centro de Formação Olímpica (CFO), às 20 horas.

A abertura do check-in segue um cronograma de hierarquia de acordo com o plano do torcedor. Adimplentes dos planos Conselheiro, Proprietário e Leão do Pici podem confirmar presença a partir das 10 horas. Quem paga o Leão de Aço, consegue fazer o check-in a partir das 14 horas, e sócios do Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera, podem garantir seus lugares às 16 horas.



Sobre o assunto Estreia do Fortaleza Basquete Cearense no NBB terá presença de público

Em jogo emocionante, Fortaleza BC perde para Unifacisa na estreia do NBB

Os ingressos para o jogo também já estão à venda através da bilheteria virtual, com preços que variam de R$ 10 a R$ 100. De acordo com o novo decreto, para esta partida, estará disponível 50% do ginásio do Centro de Formação Olímpica, cerca de 8.500 lugares.

Para ter acesso à arquibancada, é necessário estar com o ciclo de vacinação completo com as duas doses ou dose única, com exceção de menores de 12 anos, que não precisam apresentar comprovante de imunização. Todos precisam estar portando máscaras cirúrgicas, pff2 ou n-95.

