Primeiro Campeonato Cearense de Levantamento de Peso será disputado no CFO

O primeiro Campeonato Cearense de Levantamento de Peso Olímpico acontecerá neste domingo, 31 de outubro, a partir das 10 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO). Estão inscritos 49 atletas para o torneio. Os vencedores, além da premiação, poderão ingressar na seleção cearense. O evento será transmitido ao vivo no YouTube, através do canal LPO Esportes.

De acordo com a presidente da Federação Esportiva de Levantamento de Peso do Ceará (Felp-CE), Andrea Sabino Ribeiro, todo o material que é utilizado nas Olimpíadas, como anilhas, barras e plataformas será utilizado durante o evento.

O vice-presidente da Felp-CE, Vitor Pereira, afirma que um dos objetivos do torneio é entreter o público. “Este é o primeiro evento oficial da modalidade organizado por uma federação de levantamento de peso. É a apresentação do esporte à sociedade cearense, por isso estamos cuidando para que seja divertido de se assistir assim como é de se praticar."

O levantamento de peso é um esporte criado no final do século 19 e com poucos praticantes no Brasil. Há cinco anos a Felp-CE fez um evento não oficial em 2019, que trouxe professores de outros estados e países para ensinar a técnica e os sistemas de treino do esporte.

Segundo Vitor, a maioria dos praticantes filiados à Federação são alunos e professores do cross training (modalidade que abrange o crossfit) que já praticavam os movimentos do levantamento de peso como parte do treino e agora estão aprendendo ou se desafiando em uma modalidade nova.

As inscrições para o campeonato já estão encerradas. Para os próximos campeonatos, a diretoria da Felp-CE reforça a importância de o atleta estar filiado à Federação para competir. A filiação é feita através do site da Federação.

Serviço

Campeonato Cearense de Levantamento de Peso

Transmissão pelo canal do youtube LPO esportes

Local: Centro de Formação Olímpica

Dia 31 de outubro, 10 horas



Mais informações: felpceara.com

Por Paulo André Sales

