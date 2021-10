Mestre de Krav Maga ministrará treinamentos em Fortaleza; confira as datas

O mestre de krav maga Ednaldo Cândido estará em Fortaleza nos dias 30 e 31 de outubro para ministrar treinamentos sobre as defesas contra agressões urbanas e ataques com facas. O evento acontecerá na rua Leonardo Mota, 721 - Meireles. Mestre Ednaldo é um dos seis mestres brasileiros, formado e habilitado pela Federação Sul Americana de Krav Maga e tem mais de 25 anos de atuação na defesa pessoal israelense.

“Eu era artista marcial e quando o Krav Magá chegou no Brasil me interessei pela objetividade da luta e por ela não ser competitiva. Diferentemente das artes marciais, em que primeiro você defende para depois você atacar, no Krav Maga a defesa e o ataque são simultâneos", afirma Ednaldo.

As aulas terão situações simuladas de agressões que as pessoas podem viver nos centros urbanos com possibilidades de ameaças com facas. A dinâmica do aprendizado contemplará a parte física, técnica e emocional. Para o mestre Fred Carneiro, um dos responsáveis pela difusão do Krav Maga no Ceará, os treinamentos são importantes para que o praticante se prepare efetivamente para defender a sua vida ou a vida de terceiros com segurança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mestre Fred também é vice-presidente da Federação Sul Americana de Krav Maga. Ele acredita que a vinda do mestre Ednaldo será valiosa para os estudantes do estilo de luta. “Esse intercâmbio de experiências entre os mestres e os instrutores é uma prática importante, que só tem a acrescentar ao aprendizado de nossos alunos”, afirma Mestre Fred.

O Krav Maga é uma técnica desenvolvida na década de 40, em Israel, por Imi Lichtenfeld, para que qualquer pessoa, homem ou mulher, independente de sua idade ou preparo físico, pudesse se defender de um ou mais agressores, armados ou não.

Não se trata de um esporte e sim de uma técnica de defesa e por isso, não há regras ou possibilidade de competição. São técnicas que visam atingir os pontos sensíveis e vitais do corpo do agressor, como olhos, nariz, garganta, região genital, entre outros.

Serviço

Treinamento especial de Krav Maga com o mestre Ednaldo Cândido

Data: 30 a 31 de outubro

Local: rua Leonardo Mota, 721 - Meireles

Mais informações: www.kravmaga.com.br

Facebook: @mestrekobikravmaga

Instagram: @kravmaga_mestrekobi

Twitter: @KravMagaKobi

Youtube: Krav Maga das Américas

Por Paulo André Sales

Tags