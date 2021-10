Fortaleza Basquete Cearense encara Unifacisa no CFO em estreia no NBB

Nova temporada. Tricolor enfrenta adversário da Paraíba nesta quarta-feira, 27, às 19 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO). Estreia do Carcalaion marca o retorno do público aos jogos do time após quase dois anos

O Fortaleza Basquete Cearense (FBC) inicia nesta quarta-feira, 27, às 19 horas, a temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe cearense recebe a Unifacisa-PB no Centro de Formação Olímpica (CFO) e terá o apoio da torcida após quase dois anos sem a presença de público devido à pandemia da Covid-19.

A temporada 2021/2022 marca o segundo ano da parceria entre o Fortaleza e Basquete Cearense. Na edição do NBB anterior, quando se iniciou o projeto Carcalaion, o time tricolor garantiu vaga nos playoffs com a décima colocação, com 44 pontos somados, mas foi eliminado nas oitavas de final para o Franca-SP.

Para o novo ciclo, o técnico Alberto Bial ganhou reforços importantes. A principal chegada ao FBC é o armador Davi Rossetto. O atleta de 29 anos retorna ao clube cearense depois de defender Flamengo e Minas nas últimas três temporadas. O jogador volta ao Carcalaion para ser uma das lideranças do time em quadra.

Além de David Rossetto, o Fortaleza se reforçou com Ralfi Ansaloni (pivô), Pedro Teruel (ala), Nehemias Morillo (ala) e Matheus Eugeniusz (ala-armador).

O FBC conseguiu ainda manter peças importantes para a nova temporada. O clube renovou com os norte-americanos Rashaun e o americano Desmond Holloway. Quatro jogadores das categorias de base foram promovidos ao elenco principal: Pedro Lobo, Lassance, Gabriel Fernandes e Samuel Oliveira. Deixaram o Basquete Cearense Mathias, Brite, Schneider, Cauê Verzola e Alex Oliveira.

Para comparecer ao CFO e apoiar o Carcalaion, o sócio-torcedor do Fortaleza precisa fazer o check-in, assim como já acontece para as partidas de futebol no Castelão. Os ingressos à venda para o jogo contra a Unifacisa-PB variam entre R$ 10 e R$ 100.

Vale ressaltar que o torcedor precisa estar com ciclo de vacinação completo. Tanto para check-in quanto para compra de ingresso, é necessário cadastrar o cartão de vacinação digital obtido pelo ConecteSUS ou o Vacine Já.

A partida entre Fortaleza Basquete Cearense e Unifacisa terá transmissão ao vivo no canal do NBB no Youtube. Depois de encarar os paraibanos, o Carcalaion volta a jogar no próximo dia 4 de novembro, novamente em casa, contra o São Paulo.

