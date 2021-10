Cearense Thiago Monteiro é vice-campeão do Challenger de Buenos Aires

No ranking divulgado pela Associação dos Tenistas Profissionais divulgado nesta segunda-feira, 25, Thiago perdeu cinco posições e ocupa o 97º lugar. Apesar da derrota na final e a queda no ranking, o cearense continua como número um do Brasil

O tenista cearense Thiago Monteiro conseguiu o vice-campeonato do Challenger de Buenos Aires neste domingo, 24. Quem ficou com o troféu foi o argentino Sebastian Baez, que venceu o brasileiro por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/0.

No ranking divulgado pela Associação dos Tenistas Profissionais divulgado nesta segunda-feira, 25, Thiago perdeu cinco posições e ocupa o 97º lugar. Apesar da derrota na final e a queda no ranking, o cearense continua como número um do Brasil.

Para Thiago, a derrota na final foi para um adversário implacável. “A final foi dura, o Baez foi muito sólido o tempo inteiro. Não me deu nenhuma chance de me sentir bem em quadra. Não é à toa que ele vem num grande ano, com vários títulos. É um jogador com muita qualidade”, conta o tenista cearense.

Caminho até a final

Na competição, o cenário de Thiago até a final foi marcado por dificuldades dentro e fora de quadra. O primeiro jogo foi contra o Hernan Casanova. Thiago venceu o primeiro set no tiebreak por 9/7, perdeu o segundo set (6/3) e ganhou o terceiro por 6/2.

O jogo do brasileiro contra Francisco Cerundolo pela semifinal foi interrompido temporariamente por conta de uma forte chuva em Buenos Aires no sábado, 23. Além disso, antes das quartas de final contra Tomas Martin Etcheverry, o cearense teve o quarto de hotel furtado, sofrendo um prejuízo de mais de R$ 22 mil.

Próximas competições

O calendário de Thiago para o restante de 2021 conta os challengers de Guayaquil, Montevidéu e Campinas. Por conta de dores na perna, o número um do Brasil ainda avalia a sua participação nestes campeonatos. “Estou com um incômodo no adutor já têm uns dias, então meu técnico, preparador e fisioterapeuta acharam melhor dar uma recuperada e se preparar para os últimos torneios do ano", explica Monteiro.

Por Paulo André Sales

