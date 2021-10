Verstappen vence o GP dos EUA de Fórmula 1 e aumenta vantagem sobre Hamilton

Com céu limpo e clima agradável, foi disputado neste domingo o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, a 17ª etapa da temporada de 2021. Max Verstappen, da Red Bull, largou na pole position e, apesar de ter perdido a posição em parte da prova, conseguiu vencer a corrida, conquistando seu oitavo triunfo na temporada. Lewis Hamilton terminou em segundo, com Sergio Pérez em terceiro.

A disputa entre Verstappen e Hamilton foi acirrada, com o britânico pulando na frente na largada. Sergio Pérez chegou a ficar lado a lado com o holandês, mas cedeu a posição.

Até a sexta volta, Verstappen vinha andando a sete décimos do Hamilton e não conseguia diminuir. Na 14ª volta, o heptacampeão parou nos boxes e o piloto da Red Bull ganhou a posição após as trocas de pneus. Pérez e Leclerc vinham logo abaixo.

Na 16ª volta, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso ficaram lado a lado na Curva 1 e se tocaram, gerando reclamação do espanhol, mas a direção de prova não viu irregularidade na manobra do finlandês.

Pierre Gasly abandonou a corrida por conta de uma falha na suspensão. Esteban Ocon, que recebeu recado da equipe para parar por possível problema no carro, e Alonso, com falha na suspensão traseira, também deixaram a disputa.

Hamilton chegou a assumir novamente a liderança quando Verstappen parou nos boxes, mas o holandês recuperou a posição no momento em que o britânico trocou pneus. As últimas voltas foram de tempos parelhos entre os dois que brigavam pela liderança. Já Sergio Pérez completou o pódio.

Agora, o piloto da Red Bull aparece com 287,5 pontos, na liderança do Mundial, seguido por Hamilton, que tem 275,5. A próxima prova da F1 será no dia 7 de novembro, no México.

Confira os 10 primeiros colocados no GP dos EUA:

1º: Max Verstappen

2º: Lewis Hamilton

3º: Sérgio Pérez

4º: Charles Leclerc

5º: Daniel Ricciardo

6º: Valtteri Bottas

7º: Carlos Sainz

8º: Lando Norris

9º: Yuki Tsunoda

10º: Sebastian Vettel

