Rebeca Andrade encerra participação no Mundial de Ginástica em sexto lugar na trave

17:21 | Out. 24, 2021

Após conquistar ouro no salto e prata nas barras assimétricas, atleta brasileira fechou disputa da competição no Japão na decisão na trave

Medalhista de ouro no salto e de prata nas barras assimétricas, Rebeca Andrade participou de sua última decisão no Mundial de Ginástica, neste domingo, 24. Na final da trave, a brasileira terminou em sexto lugar, com 12,500 pontos.

A campeã foi a japonesa Urara Ashikawa (14,100), seguida pela alemã Pauline Schäfer (13,800). O pódio foi completado por Mai Murakami (13,733), outra representante do Japão.

Neste domingo, também ocorreu a final masculina das barras paralelas. Caio Souza, único brasileiro na disputa, ficou em sétimo lugar, com 14,566 pontos. O ouro ficou com o chinês Hu Xuwei (15,466). O filipino Carlos Yulo conquistou a medalha de prata (15,300). Shi Cong, também da China, levou a o bronze (15,066).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta foi a segunda decisão de Caio nesta edição do Mundial. No sábado, o brasileiro ficou em 13º lugar na final individual.

Tags