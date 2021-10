Thiago Monteiro vence argentino e avança à final do Challenger de Buenos Aires

Em jogo de parciais largas, mas disputa acirrada — que chegou a ser interrompida pela chuva —, o tenista cearense Thiago Monteiro derrotou o argentino Francisco Cerúndolo por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 2/6 e 6/3, na semifinal do Challenger de Buenos Aires. Com isso, o número 92 do mundo garantiu permanência entre os 100 melhores do mundo e vai enfrentar outro jogador local na decisão: Sebástian Báez.

Cabeça-de-chave número 1 do torneio, o cearense despachou o quarto tenista argentino da disputa. Na estreia, ele venceu Hernan Casanova. Nas oitavas de final, o rival foi Nicolás Kicker; em seguida, o vencido foi Tomas Etcheverry. Na semifinal, o rival era o cabeça-de-chave número 3, atual 116 do mundo.

A partida começou com grande vantagem do cearense, que abriu vantagem e, apesar da interrupção pela chuva, venceu a parcial por 6 a 1. No segundo set, o Cerúndolo reagiu, abrindo 6 a 2 e igualando o placar. O argentino parecia que ia conseguir derrotar o favorito na parcial final ao fazer 3 a 1. Mas o tenista brasileiro reagiu, fechou em 6 a 3 e ficou com a vaga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A decisão será neste domingo, por volta das 16 horas.

Tags