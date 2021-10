Hamilton é o mais rápido no treino classificatório, mas Bottas é o pole do GP da Turquia

15:04 | Out. 09, 2021

O treino classificatório do Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1 foi realizado neste sábado, 9. Lewis Hamilton anotou o melhor tempo, com 1:22.868, recorde da pista, mas vai largar na 11ª posição após troca de motor. Assim, Bottas ficou com a pole, e Verstappen vai começar em segundo.

Logo no início da primeira bateria, Hamilton errou algumas curvas, assim como Carlos Sainz, que inclusive chegou a rodar, mas conseguiu retornar à pista. Verstappen também teve problemas, com o frio impedindo que os pneus chegassem à temperatura ideal.

Hamilton conseguiu o melhor tempo, com 1:24.585. Os cinco eliminados foram Ricciardo, Latifi, Giovinazzi, Raikkonen e Mazepin.

Na segunda bateria, Carlos Sainz não chegou a marcar um tempo, sabendo que largará em último pela troca de vários componentes do motor de seu carro. Charles Leclerc foi mais um a rodar, na última curva antes de completar uma volta.

Lewis Hamilton liderou novamente, desta vez com um tempo de 1:23.082. Vettel, Ocon, Russell, Schumacher e Sainz foram os eliminados.

Na última bateria, o piloto inglês da Mercedes conseguiu mais uma vez o melhor tempo, mas com a troca de motor, largará em 11º. Com isso, Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton, fica com a pole após terminar em segundo.

Confira os 10 primeiros para o grid de largada:

1º Valtteri Bottas

2º Max Verstappen

3º Charles Leclerc

4º Pierre Gasly

5º Fernando Alonso

6º Sergio Perez

7º Lando Norris

8º Lance Stroll

9º Yuki Tsunoda

10º Sebastian Vettel

