Brasil vence o Cazaquistão por 4 a 2 e fica com o terceiro lugar da Copa do Mundo de Futsal

A decisão pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de Futsal aconteceu neste domingo, 3. O Brasil, que havia sido eliminado pela Argentina na semifinal, venceu o Cazaquistão por 4 a 2 e assegurou a medalha de bronze do torneio. Na Arena de Kaunas, na Lituânia, Taynan (contra), Rodrigo, Ferrão e Lé marcaram gols do Canarinho. A seleção brasileira encerra o mundial com seis vitórias em sete jogos, 28 gols marcados e oito sofridos.

O primeiro tempo mostrou equilíbrio entre as equipes e teve ótimo desempenho do goleiro Guitta, que salvou o Brasil em lances de muito perigo do Cazaquistão. De tanto insistir, o Cazaquistão abriu o placar aos doze minutos, com Akbalikov. O camisa 9 recebeu passe forte do goleiro Higuita e desviou para o gol brasileiro.

A segunda etapa foi mais movimentada e o Brasil igualou as ações em um lance incomum: o defensor Taynan, que nasceu no Brasil mas joga pelo Cazaquistão, recuou a bola forte demais para o goleiro Higuita, que não conseguiu chegar e cedeu o empate para o Brasil.

Aos onze minutos, o Brasil fez o gol que daria a vantagem no placar, mas o lance foi revisado pelo VAR e anulado pela arbitragem. Logo depois, o Cazaquistão fez com Taynan e retomou a liderança na partida. No retorno do jogo, Gadeia tabelou com Dieguinho e empatou de novo.

Depois de retomar o controle da partida, Ferrão marcou aos 14 minutos e Lé fez o seu aos 15 minutos. O Cazaquistão colocou goleiro-linha para tentar empatar o jogo, mas não conseguiu voltar na partida.

