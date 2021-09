Seleção brasileira masculina de vôlei conhece grupo do Mundial de 2022

Federação Internacional realiza sorteio, e Brasil fica no Grupo B junto com Japão, Cuba e Catar. Competição será na Rússia, entre 26 de agosto e 11 de setembro

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) realizou, nesta quinta-feira, 30, o sorteio dos grupos do Mundial de vôlei masculino de 2022. O Brasil, cabeça da chave do Grupo B por conta da liderança no ranking da FIVB, está junto de Japão, Cuba e Catar.

Os jogos serão realizados na Rússia, entre os dias 26 de agosto a 11 de setembro. O Brasil vai em busca do quarto título no torneio, após ser vice-campeão nas duas últimas edições. A Seleção conquistou vaga ao ganhar o campeonato Sul-Americano em agosto deste ano.

Confira como ficou a distribuição dos grupos:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Grupo A: Rússia, Sérvia, Tunísia e Porto Rico

Rússia, Sérvia, Tunísia e Porto Rico Grupo B: Brasil, Japão, Cuba e Catar

Brasil, Japão, Cuba e Catar Grupo C: Polônia, Estados Unidos, México e Bulgária

Polônia, Estados Unidos, México e Bulgária Grupo D: França, Eslovênia, Alemanha e Camarões

França, Eslovênia, Alemanha e Camarões Grupo E: Itália, Canadá, Turquia e China

Itália, Canadá, Turquia e China Grupo F: Argentina, Irã, Holanda e Egito

Tags