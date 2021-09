Bottas vence sprint race e larga em primeiro no GP da Itália de Fórmula 1

O Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 ocorrerá na manhã deste domingo, dia 29 de agosto (29/08), no Circuito de Spa-Francorchamps. Hoje, 28, teve o treino de classificação. Sob chuva, Max Verstappen, da RBR, ficou com a pole, seguido por George Russell, da Williams, e Lewis Hamilton, da Mercedes. A prova chegou a ficar cerca de 40 minutos parada após batida forte de Lando Norris.

F1: confira a ordem de largada do GP da Bélgica

Max Verstappen George Russell Lewis Hamilton Daniel Ricciardo Sebastian Vettel Pierre Gasly Sergio Pérez Valtteri Bottas Esteban Ocon Lando Norris

F1 ao vivo: onde assistir e horário

A corrida está marcada para começar às 9 horas e 30 minutos (horário de Brasília) e será transmitida em rede aberta de TV, no canal Band. Além disso, será transmitida online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

F1: confira programação de domingo, 28

9h30min - Corrida - ao vivo na Band, Bandplay, BandNews FM e site da Band

21h - VT da corrida - Bandsports

F1: mais sobre o treino de classificação do GP da Bélgica

Na primeira bateria, a maioria dos pilotos entraram com pneus de chuva extrema, enquanto apenas as Williams foram de intermediários. Lando Norris terminou na liderança, enquanto Giovinazzi, Tsunoda, Schumacher, Mazepin e Raikkonen eliminados.

Na bateria de número dois, com todos com pneus intermediários, Norris seguiu na liderança, com Lewis Hamilton na segunda posição. Leclerc, Latifi, Sainz, Alonso e Stroll foram eliminados.

Logo no início da terceira bateria, Lando Norris bateu forte na curva de Eau Rouge. O piloto respondeu a equipe pelo rádio e disse estar bem. Pouco antes, os pilotos na pista pediram bandeira vermelha (que foi decretada após o acidente) pelo excesso de água na pista.

Após cerca de 40 minutos de paralisação, a disputa foi retomada, com a Mercedes e RBR com pneus intermediários. Com muitas reviravoltas no final, Verstappen foi o único a completar a volta em menos de dois minutos. Destaque para George Russell, que conseguiu o segundo melhor tempo a bordo de uma Williams. Lewis Hamilton fechou as três primeiras posições.

