Caio Bonfim conquista medalha de prata nos 20km da marcha atlética no Pan-Americano

Matheus Corrêa, que também disputou a prova, terminou na quinta colocação, com um tempo de 1h20min19s. Horas antes, a prova feminina foi afetada por um erro no circuito. As voltas, que deveriam ter 1km, estavam menores. Com isso, as atletas correram por 18km, dois a menos do oficial. No final, a brasileira Viviane Lyra ficou na quarta colocação.