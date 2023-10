Brasil x Colômbia no Pan-Americano: onde assistir e horário

Brasil e Colômbia vão se enfrentar hoje, quinta-feira, dia 26; os dois times fazem parte do Grupo A ; veja onde assistir e horário do jogo de futebol

Os dois times estão no Grupo A, o Brasil logo atrás da Colômbia.

O Brasil joga contra a Colômbia no Pan-Americano hoje, quinta-feira, dia 26, às 20h (horário de Brasília).

Brasil x Colômbia nos Jogos Pan-Americanos: onde assistir e horário



Data: Quinta-feira, 26 de outubro de 2023



Quinta-feira, 26 de outubro de 2023 Horário: 20h (horário de Brasília)



20h (horário de Brasília) Local: Estádio Sausalito, Viña del Mar, no Chile



Estádio Sausalito, Viña del Mar, no Chile Onde assistir: Canal Olímpico do Brasil (COB) e Cazé TV.

Futebol no Pan-Americano: quantas medalhas tem o Brasil no futebol masculino?

Fora da última edição do Pan-Americano, em Lima, Peru, o futebol masculino conquistou ao longo dos jogos quatro medalhas de ouro.

A última conquista de ouro pela Seleção masculina foi em 1987, em Indianápolis, nos Estados Unidos. As demais medalhas de ouro do Brasil foram nas edições de 1963, em São Paulo, de 1975, na Cidade do México, e de 1979, em San Juan, Porto Rico.

Futebol no Pan-Americano: por que a seleção feminina não está na competição?



A ausência da seleção brasileira feminina nos Jogos Pan-Americanos, na verdade, é algo positivo. Isso porque a seleção brasileira não alcançou a vaga por ter conquistado a Copa América de 2022.

As vagas para o Pan de 2023 foram distribuídas justamente pela Copa América. As seleções que terminaram entre o 3° e 5º lugar garantiram presença no evento. A seleção brasileira que venceu o torneio, ficou de fora, assim como a vice, Colômbia.