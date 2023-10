Laura Amaro nos Jogos Pan-Americanos: quem é a atleta do Brasil

O Pan 2023 começou no dia 20 de outubro e vários brasileiros já se destacaram nas modalidades do evento; conheça quem é a levantadora de peso Laura Amaro

Nos Jogos Pan-Americanos de 2023, diversos atletas brasileiros estão se destacando nos esportes. Um destes é a levantadora de peso Laura Amaro, que conquistou o seu primeiro Pan com a medalha de bronze na categoria de 81 kg. Ela levantou 242 kg no total, cerca de 110 kg no arranco e 132 kg no arremesso.

A jovem de 22 anos já é um nome de relevante em sua modalidade, pois ela foi a primeira e até então a única mulher brasileira a ganhar uma medalha no Campeonato Mundial de Levantamento de Peso.