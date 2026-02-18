Coutinho cita saúde mental e confirma saída do Vasco: "Coração apertado"No comunicado publicado nas redes sociais, o atleta de 33 anos citou a saúde mental como um dos motivos para deixar o Vasco. No último sábado, 14, Coutinho foi bastante criticado pela torcida cruz-maltina
O meia Philippe Coutinho se pronunciou nesta quarta-feira, 18, e confirmou que está de saída do Vasco da Gama. O posicionamento do jogador ocorre horas depois de a notícia sobre a sua rescisão com o clube carioca começar a circular na imprensa.
No comunicado publicado nas redes sociais, o atleta de 33 anos citou a saúde mental como um dos motivos para deixar o Vasco. No último sábado, 14, Coutinho foi bastante criticado pela torcida cruz-maltina, acabou substituído no intervalo e sequer retornou ao banco de reservas para acompanhar a partida.
"Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito", disse Coutinho.
"A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto [...] Com coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco", comentou.
Em um trecho do comunicado, Coutinho explica que jamais quis desrespeitar o clube.
"Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso", afirmou ele.
A decisão de deixar o Vasco pegou a diretoria do clube de surpresa. Nos bastidores, já havia movimentações para a renovação de contrato do camisa 10, que tinha vínculo com a equipe até junho de 2026.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente