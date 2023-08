Dorival não vê vantagem por São Paulo decidir Copa do Brasil em casa

Dorival Júnior em evento da final da Copa do Brasil 2023, na sede da CBF Crédito: Thais Magalhães/CBF

Técnico do São Paulo, Dorival Júnior compareceu ao sorteio dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil, diante do Flamengo, nesta segunda-feira, 28. O treinador analisou o confronto e previu dois jogos "memoráveis". Atual campeão pelo Flamengo, o comandante pode igualar o feito de Mano Menezes como único treinador a conquistar a Copa do Brasil de forma consecutiva. Ele não vê favoritismo para nenhum dos lados, apesar do São Paulo decidir em casa, no Morumbi. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Muito mais importante que uma conquista pessoal seria a conquista do clube. Isso tem muito mais valor. Tive a satisfação muito grande de fazer um trabalho no Flamengo, que hoje é meu rival, mas o que me marca é a possibilidade de disputar mais uma final", disse o técnico.

"O principal é que o São Paulo possa fazer a melhor final possível, independente da partida ser no Morumbi ou no Maracanã. Não tem favorito", completou. A primeira partida da final será disputada no dia 17 de setembro, um domingo, no Maracanã. A volta está marcada para o dia 24, no Morumbi. Os horários ainda não foram definidos. "São dois times gigantes, não tenho dúvidas que teremos dois grande espetáculos. Nós conhecemos bem o time do outro lado, muito bem dirigido pelo Sampaoli. Com certeza, essa final fará jus à uma competição muito difícil, contra grandes adversários que passamos. Sem dúvidas, virão dois jogos memoráveis", projetou Dorival. As duas equipes entraram só na terceira fase desta edição da competição. O Tricolor passou por Ituano, Sport, Palmeiras e Corinthians nas fases anteriores. Já o Rubro-Negro eliminou o Maringá, Fluminense, Athletico-PR e Grêmio. O São Paulo tem a chance de vencer a Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. O time disputou a final do torneio apenas uma vez, em 2000, quando perdeu para o Cruzeiro. Do outro lado, o Flamengo busca seu quinto troféu. Atual campeão, o clube já foi campeão em 1990, 2006, 2013 e 2022.