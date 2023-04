Dorival Júnior surge como principal candidato para assumir o São Paulo

Sem clube desde a saída do Flamengo, treinador pode retornar ao Tricolor do Morumbi para a segunda passagem

Pouco depois de oficializar a demissão do técnico Rogério Ceni, o São Paulo olha para frente e espera encontrar um novo comandante em breve. A diretoria do clube avalia nomes e já definiu Dorival Júnior como o "plano A" para suceder o ídolo.

Dorival está desempregado desde que deixou o Flamengo, no fim de 2022, o que pode facilitar as negociações. Na Gávea, o treinador conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores do ano passado.

As conversas entre o São Paulo e o técnico devem se intensificar nos próximos dias para que as partes cheguem a um acordo. Em contato com a Gazeta Esportiva, o comandante afirmou que ainda não houve contato por parte da diretoria são-paulina.

Esta seria a segunda passagem de Dorival pelo Tricolor. Na primeira, em 2017, ele comandou o time na campanha contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro daquele ano. O treinador deixou o Morumbi menos de um ano depois, em 2018, comandando a equipe em 40 jogos — 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas (cerca de 52% de aproveitamento).

Nesta quarta-feira, 19, quem dirigiu o São Paulo durante o treino da tarde, no CT da Barra Funda, foi o auxiliar Milton Cruz. O time só volta aos gramados no próximo sábado, 22, às 18h30min (de Brasília), no Morumbi, contra o América-MG. A partida é válida pela segunda rodada do Brasileirão.

