Ceni relata frustração após eliminação do São Paulo: "Tínhamos obrigação de passar"

"Posso te dizer que, independentemente das dificuldades, tínhamos obrigação de passar pra semifinal, mesmo com lesões", afirmou o sincero Rogério Ceni após a eliminação no Paulista

O técnico Rogério Ceni fez questão de externar sua frustração após a eliminação do São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Água Santa, nos pênaltis, nesta segunda-feira, no Allianz Parque. O comandante tricolor, inclusive, chamou a responsabilidade pela queda precoce no Estadual.

"Posso te dizer que, independentemente das dificuldades, tínhamos obrigação de passar pra semifinal, mesmo com lesões, o Galoppo logo no começo, os últimos minutos com um homem a menos. No primeiro tempo a equipe teve bastante intensidade, volume, criou algumas oportunidades boas de gol, mas não conseguiu concluir", comentou.

Sobre o assunto Fortaleza define logística para jogo contra Cerro Porteño no Paraguai; confira

Libertadores: Cerro Porteño tem retrospecto ruim como mandante contra brasileiros

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O tempo foi passando, algumas trocas foram feitas, o Rato pediu pra sair, Luan um pouco cansado. Rodamos três ou quatro jogadores como 9. O Erison não tinha condições de jogar mais que 45 minutos, mas, diante da lesão do Galoppo e o bom momento do time, achei que era o momento. Tentamos tudo, mas, mesmo assim, se faz obrigação nossa vencer o Água Santa. Com todo respeito que temos pelos profissionais do outro lado, mas é o São Paulo, deveríamos estar na semifinal. A culpa é nossa", prosseguiu o treinador.

Mais uma vez o São Paulo não conseguiu corresponder ao apoio massivo da torcida. Mais de 39 mil torcedores lotaram o Allianz Parque nesta segunda-feira, mas a equipe comandada por Rogério Ceni protagonizou uma nova decepção para seus adeptos, como aconteceu também contra Corinthians e São Bernardo, dois jogos em que o Morumbi esteve lotado.

"Só agradeço pelo carinho de sempre, seja no Morumbi, onde não conseguimos dar resposta na estreia, contra o Ituano, depois contra o Corinthians e mais recentemente contra o São Bernardo, que fez um jogo equilibrado contra o Palmeiras. A torcida apoiou em número grande, hoje foi uma experiência para o torcedor são-paulino, de estar no estádio do Palmeiras. Infelizmente, não conseguimos atender às expectativas do torcedor, e a responsabilidade é minha. Lamento muito, mais do que eles até. É frustrante, mas não conseguimos dar a resposta que a torcida merecia", concluiu Rogério Ceni.

Longo período sem jogos

O São Paulo agora terá um longo período de treinamentos antes de voltar aos gramados oficialmente, o que deve acontecer apenas no início de abril, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Até lá, o desafio do clube é tentar recuperar o máximo de jogadores lesionados e aprimorar ainda mais o funcionamento coletivo de um time que, até agora, não parece capaz de brigar por grandes coisas em 2023.

"Eles sabem a resposta que precisam dar, o caminho que precisam trilhar, mas isso não garante a vitória de amanhã. Olha os números do São Paulo no Paulista e você vai ver que é um time que sabe onde quer chegar, tem os melhores índices em quase todos os quesitos, mas tem problemas que acontecem no meio do caminho, lesões… no momento mais importante do jogo você perde um jogador já tendo feito as cinco substituições, isso é imprevisível", concluiu, se referindo a Welington, que terminou a partida desta segunda-feira no sacrifício após sentir o tornozelo esquerdo.