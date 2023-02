Luan sofre ataque racista em rede social, e São Paulo repudia: "Estaremos ao seu lado"

Neste domingo, o volante Luan, do São Paulo, sofreu um ataque racista. O jogador expôs um print em que o usuário, que se identifica com Victor Hugo, o chama de "macaco".

Após a denúncia do atleta, o Tricolor fez uma postagem em suas redes sociais em defesa dele. No comunicado, o time, além de condenar a atitude, afirmou estar ao lado do jogador em busca de uma punição para o caso.

"O São Paulo repudia firmemente o ataque racista direcionado ao atleta Luan em sua rede social. Nos solidarizamos com o jogador e estaremos ao seu lado na luta para que ocorram as devidas punições. Racistas não são bem-vindos no nosso clube!", publicou em seu perfil no twitter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na derrota contra o São Bernardo, Luan entrou aos 26 minutos da segunda etapa no lugar do recém-chegado Mendéz. O vínculo do volante com o São Paulo termina nesse ano e, nesse momento, está em negociação para a renovação.

Na temporada passada, o jogador sofreu com lesões e perdeu espaço no time, após ser fundamental na conquista do Campeonato Paulista 2021, marcando um dos gols do título na final contra o Palmeiras. Assim, tenta recuperar o seu espaço no clube. Em 2023, disputou oito partidas, todas pelo Campeonato Paulista, e marcou um gol.