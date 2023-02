São Paulo vence clássico, alivia pressão e complica o Santos no Paulistão

Com o resultado, o Tricolor abriu vantagem na liderança do grupo B do Estadual, com 14 pontos, três a mais que o Água Santa, que está em segundo. Já o Peixe está na lanterna da chave A

Na noite deste domingo, o São Paulo venceu o Santos por 3 a 1, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Calleri, Galoppo e Luan marcaram para tricolores, enquanto Rwan Seco descontou. Os mandantes encerram a partida com dois jogadores a mais. O lateral esquerdo Lucas Pires foi expulso aos 20 minutos do primeiro tempo e o lateral direito João Lucas recebeu o vermelho aos nove da etapa final.

Com o resultado, o Tricolor abriu vantagem na liderança do grupo B do Estadual, com 14 pontos, três a mais que o Água Santa, que está em segundo. Já o Peixe se complicou no torneio. O time está na lanterna da chave A, com nove pontos, dois a menos que a Inter de Limeira, que está em segundo. O líder é o Red Bull Bragantino, com 13.

Na classificação geral, a equipe do técnico Rogério Ceni subiu para a terceira colocação. O Alvinegro Praiano caiu para 13º, com apenas quatro pontos a mais que a Portuguesa (15º), que abre a zona de rebaixamento.

O São Paulo volta a campo agora na quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), quando recebe a Inter de Limeira, pela nona rodada do Paulistão. O Santos, por sua vez, encara o Santo André na quinta-feira, às 19h30, no Estádio Bruno José Daniel.

O jogo

Devido a forte chuva que caiu no Morumbi, a partida começou muito truncada. As duas equipes demonstraram bastante dificuldades para trocar passes.

E foi justamente em um erro de passe que saiu a primeira chance de perigo da etapa inicial. Com quatro minutos, o passe de Galoppo ficou preso na poça de água e Marcos Leonardo partiu com liberdade. O atacante santista tentou da entrada da área e parou em defesa em dois tempos de Rafael.

Com o susto, os mandantes tentaram se impor. Após rondar a área por alguns minutos, o São Paulo encontrou o gol aos 16. Wellington Rato cobrou falta para dentro da área, João Paulo saiu mal e Calleri aproveitou para cabecear para o fundo da meta.

Mesmo em vantagem, o Tricolor seguiu em cima. Aos 19, Galoppo recebeu de Luciano na entrada da área e bateu com muito perigo. A bola desviou na marcação e saiu raspando a trave. No escanteio, Luciano testou para o gol, mas Lucas Pires evitou o tento com o braço. O árbitro, então, marcou pênalti e expulsou o lateral. Na cobrança, Galoppo ampliou o marcador.

A partir de então, os donos da casa passaram a controlar a partida. Os visitantes, por sua vez, voltaram a assustar apenas na reta final do primeiro tempo. Marcos Leonardo recebeu na ponta esquerda e encontrou bom passe para Mendoza, que bateu cruzado para difícil defesa de Rafael.

2º tempo

Na etapa final, a situação do Santos ficou ainda mais complicada. Isso porque, aos sete minutos, o lateral direito João Lucas foi expulso ao dar um forte pisão na canela de Calleri.

Com dois a mais, o São Paulo se lançou de vez ao ataque para tentar transformar a vitória em goleada. Aos 17, Wellington recebeu na esquerda e cruzou na medida para Galoppo, que testou com muito perigo à direita da meta de João Paulo. Dez minutos depois, Marcos Paulo foi acionado na esquerda, cortou para o meio e bateu nas mãos do goleiro.

Já aos 42 minutos, nada evitou o terceiro. Luan partiu com liberdade pela intermediária e soltou uma pancada para marcar o terceiro do Tricolor. Já aos 48, saiu o gol de honra do Santos. Rwan fez de pênalti e colocou números finais ao clássico.