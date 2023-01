A pedido de Ceni, São Paulo acerta a contratação do atacante David, ex-Fortaleza

O jogador assinará contrato por empréstimo válido até o fim de 2023 e é um pedido do técnico Rogério Ceni, com quem trabalhou no Cruzeiro e, posteriormente, no Fortaleza

Para viabilizar a transferência de David, o São Paulo deu uma compensação financeira ao Internacional, dono de seus direitos econômicos, e pagará de forma integral os salários do atleta. A diretoria entrou em um acordo com o Colorado e o staff do jogador na noite da última quinta-feira, conforme apurou a Gazeta Esportiva.

O Red Bull Bragantino era outro clube interessado em David e fez uma proposta ao Internacional financeiramente melhor. O jogador, entretanto, preferiu atuar no São Paulo e, por isso, o clube gaúcho aceitou receber menos pelo empréstimo.

David foi um pedido de Ceni por ser um atleta que se destaca pela velocidade, principal carência do elenco tricolor, mas que também pode atuar centralizado, se tornando opção como substituto de Calleri, caso haja necessidade de preservar o atacante argentino em determinadas partidas.

David é o sétimo reforço do São Paulo para 2023. Também chegaram nesta janela Pedrinho, Rafael, Wellington Rato, Marcos Paulo, Alan Franco e Jhegson Méndez.

Rogério Ceni ainda espera a chegada de mais dois atletas para "fechar seu elenco": um lateral-esquerdo e um atacante de força, com características semelhantes às de Calleri, jogador que mais atuou na última temporada e, pelo menos por enquanto, não possui um substituto para poder ser preservado neste ano.

