Entenda a conta: como o São pode ir à Libertadores na última rodada?

Tricolor Paulista precisará contar com uma combinação de resultados na última rodada do Brasileirão

Ficou difícil, mas ainda dá. Este é o pensamento do São Paulo visando uma possível classificação à Libertadores para 2023. Após as vitórias de Botafogo e Atlético-MG nesta quinta-feira, o Tricolor se complicou na briga por uma vaga no torneio continental e precisará contar com uma combinação de resultados na última rodada do Brasileirão.

Além de vencer o Goiás fora de casa, às 16 horas (de Brasília) deste domingo, o time de Rogério Ceni precisa torcer por tropeços de América-MG e Fortaleza. O Botafogo, por sua vez, precisa ser derrotado pelo Athletico-PR, em Curitiba, para que a equipe paulista vá à Libertadores na próxima temporada.

Preparativos para a última rodada do Atlético-GO e Santos, respectivamente. O Coelho recebe um Atlético desesperado para se safar da degola, enquanto o Leão do Pici vai até a Vila Belmiro, mas enfrentará um rival desinteressado e já sem pretenções no campeonato.

Após o revés para o Internacional, o São Paulo caiu para a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro com 51 pontos, um a menos que América e Fortaleza. O Botafogo, com o triunfo sobre o Santos, chegou a 53 e pode tirar o Tricolor da jogada com um empate na Arena da Baixada.





