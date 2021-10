Rogério Ceni é regularizado no BID e reestreia no São Paulo diante do Ceará

Novo técnico do São Paulo, Rogério Ceni vai reestrear como técnico da equipe diante do Ceará na quinta-feira, 14, às 19h, no Morumbi. O treinador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no início da noite desta quarta, 13, e está apto a comandar o Tricolor na partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão.

Horas antes de ser regularizado, Ceni foi anunciado como substituto de Hernán Crespo, que deixou o São Paulo em comum acordo com a diretoria. O ex-goleiro e ídolo do clube assinou contrato até 2022.

Ainda na noite desta quarta-feira, o técnico teve seu primeiro contato com o elenco em treino no Morumbi. O Tricolor treinaria à tarde, no CT da Barra Funda, mas o planejamento foi modificado por conta da saída de Crespo e chegada de Ceni.

A passagem será a segunda do treinador pelo São Paulo. Em 2017, Ceni iniciou a carreira como técnico e foi demitido após 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 49,5% dos pontos disputados. O trabalho terminou com o time na zona do rebaixamento do Brasileirão, na 17ª colocação.

Depois disso, Ceni teve duas passagens vitoriosas pelo Fortaleza, tendo conquistado o título da Série B de 2018 e a Copa do Nordeste de 2019. Rogério chegou a dirigir o Cruzeiro em 2019 mas não ficou por muito tempo, já que teve desavenças com o elenco celeste.

Em 2020, Ceni assumiu o Flamengo e levou o time ao seu bicampeonato brasileiro, enfrentando o próprio São Paulo na última rodada da competição. O treinador saiu do Rubro-Negro em julho após oscilações no Brasileirão, além das conquistas da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca.

