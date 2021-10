Após reunião, diretoria do São Paulo decide manter Crespo como técnico

Sem vencer há três jogos no Brasileirão, Tricolor do Morumbi volta a bancar comandante argentino no cargo depois do empate com a lanterna Chapecoense-SC

A diretoria do São Paulo se reuniu com o técnico Hernán Crespo na manhã desta segunda-feira, 4, no CT da Barra Funda, para avaliar o trabalho que vem sendo feito pelo treinador. Vindo de três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Tricolor não consegue figurar na parte de cima da tabela e segue flertando com o risco de rebaixamento, mas, pelo menos por enquanto, a alta cúpula são-paulina decidiu mantê-lo no cargo.

Durante a reunião houve conversas para que se encontre alternativas de fazer o São Paulo voltar a ter o mesmo desempenho de outros momentos da temporada, como no Campeonato Paulista.



Hernán Crespo teve oito dias de intervalo entre o empate com o Atlético-MG e a partida contra a Chapecoense, mas, embora o time tenha criado diversas chances para sair de campo com a vitória, novamente o resultado final foi a igualdade no placar, desta vez em 1 a 1.

Recentemente o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, havia defendido o trabalho de Hernán Crespo, garantindo a grande convicção que a alta cúpula são-paulina tinha no trabalho do argentino. Mesmo com toda a pressão de boa parte da torcida e nos bastidores do clube, a atual gestão vem tentando blindar o elenco e comissão técnica de uma crise ainda maior.

Em 55 jogos à frente do São Paulo, Hernán Crespo conquistou 24 vitórias, 19 empates e 12 derrotas, tendo um aproveitamento de 55,1%. Desde fevereiro no clube, o comandante argentino precisou de pouco tempo para faturar o título paulista, mas, desde então, o desempenho do Tricolor não foi mais o mesmo.

A grande chance de Hernán Crespo e seus comandados iniciarem uma reação será na quinta-feira, quando o São Paulo recebe o Santos, no Morumbi, em partida que marcará o reencontro do time com a torcida. O último jogo do Tricolor com presença de público foi no dia 11 de março de 2020, vitória por 3 a 0 sobre a LDU, pela fase de grupos da Libertadores, ainda sob o comando de Fernando Diniz.

