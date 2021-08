Sem Arboleda, São Paulo pode manter linha de quatro defensores contra Fortaleza

Com lesão muscular, zagueiro equatoriano será desfalque no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e Crespo deve manter esquema

O técnico Hernán Crespo pode seguir apostando em uma primeira linha com quatro defensores no duelo desta quarta-feira, contra o Fortaleza, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, no estádio do Morumbi, devido à nova lesão sofrida por Arboleda, a 33ª do elenco na atual temporada.

O zagueiro equatoriano foi diagnosticado com uma contratura na coxa direita no último dia 29 de julho. Arboleda voltou a atuar no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, dia 10 de agosto, mas foi substituído no intervalo alegando “insegurança física”. Na partida de volta, ele novamente foi a campo, atuando 90 minutos, mas neste fim de semana, contra o Sport, voltou a ser desfalque devido a um problema na mesma região.

A tendência é que Arboleda desfalque o São Paulo nos próximos jogos para se recuperar plenamente da nova lesão na coxa direita. Com isso, o Tricolor pode seguir atuando com uma linha com quatro defensores ou acionar Bruno Alves na vaga do equatoriano.

Nos últimos jogos o São Paulo vem alternando entre o esquema com três zagueiros e a primeira linha com quatro defensores. Contra o Grêmio, por exemplo, Diego Costa, Miranda e Bruno Alves foram os escolhidos de Hernán Crespo. Já na decisão contra o Palmeiras, na última terça-feira, o Tricolor ora se dispunha em campo no esquema 3-5-2, ora no 4-4-2.

No último domingo, contra o Sport, mais uma vez o técnico Hernán Crespo acabou optando por uma linha de quatro defensores, mas no sistema 4-3-3. Daniel Alves, Bruno Alves, Miranda e Léo foram os escolhidos para compor a retaguarda tricolor e não decepcionaram, saindo de campo sem ser vazado na Ilha do Retiro.

