Duelo contra Sport pode servir de preparação para Luciano, do São Paulo, encarar Fortaleza

Neste domingo, o Palmeiras foi derrotado por 2 a 0 pelo Cuiabá, no Allianz Parque, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando com força máxima e sem ter Abel Ferreira no banco, já que o português foi expulso contra o Atlético-MG, o Verdão sofreu gol de Clayson, emprestado pelo Corinthians, logo no primeiro minuto da partida. No fim, Uillian Correia ainda marcou mais um para os visitantes, aproveitando contra-ataque.

A etapa inicial foi inteiramente condicionada pelo gol precoce do Cuiabá anotado por Clayson, logo no primeiro minuto de jogo. O Palmeiras passou a buscar constantemente furar o bloqueio do time visitante, porém não conseguiu criar grandes oportunidades. O Alviverde chegou a balançar as redes com Zé Rafael, porém Dudu estava impedido na origem do lance.

Saindo do banco, Deyverson esteve no centro dos holofotes no segundo tempo, mas não por motivos positivos. O centroavante teve três grandes oportunidades de cabeça, porém desperdiçou todas, parando em defesas de Walter. Ineficiente na frente, o Palmeiras ainda viu o Cuiabá ampliar nos acréscimos, em belo chute de Uillian Correia.

Com o resultado, o Palmeiras estacionou nos 32 pontos, na segunda colocação. Na próxima rodada, o time enfrenta o Athletico Paranaense, no Allianz Parque, no sábado que vem, às 21h. Enquanto isso, o Cuiabá chegou aos 20 pontos, na 13ª posição. O próximo compromisso do time é contra o Fortaleza, fora de casa, na segunda-feira (dia 30), às 21h30.

O jogo

Com apenas um minuto de jogo, o Cuiabá trouxe emoção para o confronto. Lucas Ramon avançou pela direita e acionou Clayson com precisão na entrada da área. O atacante ex-Corinthians bateu no canto direito para abrir o placar, sem chance de defesa para Weverton.

Atrás do placar, o Palmeiras passou a rondar a área do time mato-grossense, ainda que com dificuldade para levar perigo. Aos 21 minutos, Dudu recebeu lançamento e tocou para Zé Rafael, que finalizou de primeira e viu a bola ultrapassar a linha. No entanto, o camisa 43 estava impedido, e o gol foi anulado.

Depois de pouco levar perigo no primeiro tempo, o Palmeiras voltou do intervalo com quatro mexidas. Gabriel Menino, Piquerez, Scarpa e Deyverson entraram nos lugares de Marcos Rocha, Renan, Wesley e Rony.

Na primeira chegada, Gabriel Menino cruzou com precisão da direita, e Deyverson cabeceou em cima de Walter, perdendo boa chance. Na sequência, o centroavante recebeu cruzamento da esquerda e parou em defesa do goleiro em novo cabeceio. No contra-ataque, o Cuiabá assustou com Rafael Gava, que saiu na cara de Weverton e não conseguiu tirar do goleiro do Verdão.

Dudu fez grande lançamento para Gustavo Gómez, que chegou nas costas da zaga e desviou de cabeça por cima do travessão. Em seguida, Clayson teve boa chance dentro da área, porém finalizou em cima de Weverton. Em lance inacreditável, Deyverson desperdiçou nova oportunidade de cabeça frente a frente com Walter. No rebote, Dudu testou e também parou no goleiro.

Apostando suas fichas em cruzamentos, o Palmeiras teve nova chance com Deyverson, que se antecipou à zaga e desviou de cabeça para fora. Aos 48 minutos, Scarpa perdeu bola na intermediária e o Cuiabá aproveitou o contra-ataque para ampliar o placar. Clayson serviu Uillian Correia, que cortou a bola para a perna esquerda e acertou preciso chute para sacramentar a vitória.

