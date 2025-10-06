Vojvoda admite atuação ruim do Santos em derrota para o Ceará no Castelão

Esta foi a primeira vez que Vojvoda retornou a Arena Castelão desde sua saída do Fortaleza, em julho / Crédito: Samuel Setubal

O técnico Juan Pablo Vojvoda viu sua invencibilidade à frente do Santos cair nesse domingo, 5, com a derrota por 3 a 0 para o Ceará, em duelo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante argentino admitiu que a equipe não fez um bom jogo e explicou as mudanças que fez na escalação para o duelo.

Vojvoda explica mudanças na escalação Para o duelo contra o Ceará, Vojvoda não pôde contar com Mayke, que sentiu um desconforto muscular e nem viajou para Fortaleza. Além de promover a entrada de Igor Vinícius na lateral direito, o treinador fez mais duas mudanças: Adonis Frías na vaga de Luan Peres e Tomás Rincón no lugar de Barreal. "As mudanças foram o Igor Vinícius pelo Mayke. Ele (Mayke) não pôde viajar por um problema físico, então preferimos preservá-lo. A maior mudança foi na zaga. Com um jogo aéreo forte como o do Pedro Raul, os dois jogadores (Frías e Duarte) mostraram bom jogo aéreo e eu preferi essa agressividade da parte deles", explicou.