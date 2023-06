Santos é punido por bombas no gramado em clássico e jogará sem torcida por 30 dias

STJD definiu punição do Peixe após confusão generalizada ao final do jogo contra o Corinthians, na última quarta-feira, 21, na Vila Belmiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STD) definiu nesta quinta-feira, 22, que o Santos terá que jogar sem torcida por 30 dias. A punição é em decorrência da grande confusão que sucedeu o jogo contra o Corinthians, na última quarta-feira, 21, na Vila Belmiro. O Peixe perdeu por 2 a 0 e bombas foram atiradas no gramado da Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano terá que jogar com portões fechados como mandante e não terá da carga de ingressos como visitante. A pena ainda pode mudar caso o STJD julgue o ocorrido no clássico antes dos 30 dias.

O Santos volta a atuar na Vila Belmiro no domingo, 25, quando recebe o Flamengo, pela 12ª rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para às 18h30min (de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Odair não resiste à pressão e é demitido do Santos após derrota no clássico

Torcida do Santos atira rojões em campo e jogo contra o Corinthians é encerrado

A confusão no clássico

O duelo entre Santos e Corinthians foi encerrado por volta dos 40 minutos do segundo tempo por conta de fogos atirados no gramado da Vila Belmiro. A torcida santista decidiu protestar antes do apito final por conta da derrota do Peixe por 2 a 0.

Com o fim do embate, os jogadores do Corinthians correram para o vestiário. Já os santistas precisaram esperar por um tempo no circulo central. Inicialmente, eles tentaram entrar no túnel, mas a torcida do Peixe no setor das organizadas atirou mais fogos na direção do gramado. Na segunda tentativa, os atletas correram e conseguiram acessar o túnel.

Os fogos arremessados levantaram muita fumaça no campo e, durante os protestos, a torcida santista gritou em coro contra o presidente Rueda, os jogadores do Alvinegro Praiano e o técnico Odair Hellmann, que acabou sendo demitido.

Na súmula da partida, o árbitro Leandro Pedro Vuaden relatou o arremesso dos rojões em direção ao gramado da Vila Belmiro. A confusão causou o fim antecipado da partida, aos 41 minutos da etapa final.

"Aos 41 minutos do segundo tempo, quando a partida estava paralisada, torcedores do Santos — localizados atrás da meta defendida pelo goleiro do Corinthians, Cássio —, arremessaram diversos artefatos explosivos (rojões) em sua direção para dentro do gramado. Após 3 minutos de paralisação, diante do cenário de insegurança e pensando na integridade física dos atletas, da arbitragem e todos envolvidos na partida, encerrei a mesma", afirmou o documento.