Santos anuncia a compra de Soteldo em definitivo e contrato até junho de 2027

Nesta sexta-feira, 16, o Santos anunciou oficialmente a compra em definitivo do atacante Yeferson Soteldo. O jogador estava emprestado ao Peixe pelo Tigres, do México, até o mês de julho deste ano e assinou um novo contrato válido por quatro anos.

"O Santos Futebol Clube exerceu o direito de compra de 50% do passe do atacante Soteldo junto ao Tigres, do México, no dia 15. Quando retornar da seleção venezuelana, o jogador assina novo contrato definitivo, por quatro anos, até 30 de junho de 2027", escreveu o clube.

Soteldo chegou ao Santos em 2019 e participou das campanhas dos vice-campeonatos do Brasileirão e da Libertadores em sua primeira passagem. Em abril de 2021, o venezuelano deixou o Peixe rumo ao Toronto, do Canadá.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após vestir a camisa do Tigres, retornou ao Santos por empréstimo em agosto de 2022. Aos 25 anos, Soteldo já disputou 126 jogos com a camisa do Peixe e marcou 20 gols.