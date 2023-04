"Joga, vagabundo! Respeita o Santos, maior time do mundo" e "não é mole, não, tem que honrar a camisa do Peixão", foram as músicas cantadas.

O empate de 0 a 0 com o Atlético-MG, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, não agradou a torcida do Santos. Após o apito final, alguns fãs presentes na Vila Belmiro protestaram contra o clube.

Com o empate, o Peixe segue sem vencer no Brasileirão. No momento, o time está na 16ª colocação, com um ponto.

O Santos volta a suas atenções agora para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), o time recebe o Botafogo-SP pela partida de volta da terceira fase. Na ida, os paulistas venceram por 2 a 0, em Ribeirão Preto.

Já o próximo desafio do Alvinegro Praiano no Brasileirão será no sábado, às 18h30, contra o América-MG, na Vila Belmiro.

