Técnico do Santos elogia Lucas Lima e recorda: "Fui chamado de burro pela vinda dele"

Odair Hellmann destaca atuação do meia ex-Fortaleza em goleada sobre a Portuguesa, em que deu duas assistências e foi escolhido craque do jogo

O técnico Odair Hellmann relembrou um causo curioso ao comentar sobre a atuação de gala de Lucas Lima neste domingo, 19, na goleada por 4 a 0 sobre a Portuguesa, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

O meia deu duas assistências para os gols de Marcos Leonardo, cobrou o escanteio que resultou no terceiro gol do Peixe e foi eleito o craque do jogo neste domingo, calando muitos torcedores que criticaram sua contratação.

“Conhecemos o Lucas, a experiência que ele tem. O Lucas estava disposto a vir e fazer o que está fazendo, isso é o mais importante. Até brinquei no jogo passado que fui chamado de burro por ter participado da vinda dele. No jogo anterior tirei ele, ele estava bem e tomamos uma bola na trave. Hoje também tirei ele pela sequência, pela intensidade do jogo, e fui chamado de burro. Mas é esse o processo. O mais importante é que ele vem dando resultado e produzindo bem dentro de campo”, comentou Odair Hellmann.

Muito do sucesso de Lucas Lima neste domingo se deve também ao entrosamento com Marcos Leonardo. O centroavante santista revelou que os dois vêm se comunicando dentro de campo a todo momento para criar jogadas de perigo, aproveitando também o trabalho da comissão técnica para torná-lo um jogador mais móvel, saindo da área para participar do jogo.

“É esse Marcos Leonardo que a gente tem trabalhado bastante, essa situação de movimento para que ele venha participar do jogo como opção entre linhas, não ficar dependendo apenas da bola longa, da disputa com os zagueiros. Ele tem essa qualidade. O que dificulta para nós é o tempo de treinamento. Não podemos ir para campo fazer enfrentamento com todos os jogadores do grupo”, prosseguiu o técnico Santista.

“Ao invés de fazer treinamento, fomos passar vídeos, mostrar movimentos da Portuguesa, alguns movimentos que poderíamos fazer no jogo. Acho que hoje, claro, a atuação veio junto da efetividade dos gols, porque tivemos uma boa atuação contra a Ferroviária, mas que não se traduziu em gols. Hoje a gente conseguiu abrir o placar cedo, o que ajudou em todo o processo. Mesmo ganhando o jogo de 1 a 0, fizemos mais três gols. Tivemos partidas ruins, outras em que oscilamos, mas essa partida puxo como referência em relação a performance e resultado”, completou Odair Hellmann.

Com o resultado, o Santos foi a 13 pontos, colando no Red Bull Bragantino, vice-líder do Grupo A do Campeonato Paulista e que enfrenta o Palmeiras na próxima quarta-feira, no Allianz Parque, fechando a décima rodada.

