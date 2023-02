Mendoza e Lucas Lima brilham, e Santos goleia Portuguesa por 4 a 0

O Santos não tomou conhecimento da Portuguesa neste domingo, 19, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Apesar da fase ruim neste início de temporada, a equipe comandada por Odair Hellmann abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, o que deu tranquilidade para que saísse de campo com a goleada por 4 a 0. Marcos Leonardo (2) e Mendoza (2) balançaram as redes para o Peixe.

A partida deste domingo foi marcada pela reestreia de Lucas Lima na Vila Belmiro. O meia, aliás, foi um dos destaques do jogo, sendo o autor das duas assistências para Marcos Leonardo estufar as redes. O zagueiro Joaquim, outro titular, também disputou sua primeira partida no estádio do Peixe, assim como Daniel Ruiz, que saiu do banco de reservas.

Com o resultado, o Santos foi a 13 pontos, assumindo a terceira colocação do Grupo A e colando no RB Bragantino, que figura na vice-liderança da chave e agora tem apenas um tento a mais que o Peixe. O time de Bragança Paulista entra em campo na próxima quarta-feira, 22, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Desta maneira, o Santos, que antes vinha concentrando seus esforços na luta contra o rebaixamento, agora entrou de vez na briga por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista e certamente torcerá para que o Palmeiras vença o RB Bragantino no jogo que fecha a décima rodada da competição.

O jogo

O Santos precisou de apenas um minuto para abrir o placar. Marcos Leonardo ganhou a disputa de bola no campo de ataque e, com a defesa adversária toda aberta, tabelou com Lucas Lima, invadiu a área e tocou no cantinho para colocar os donos da casa em vantagem.

Pouco depois, aos 17 minutos, novamente a parceria entre Lucas Lima e Marcos Leonardo surtiu efeito. Em contra-ataque, o meia recebeu livre pela esquerda, foi conduzindo a bola e cruzou na medida para Marcos Leonardo chegar completando para o fundo das redes, sem chances para Thomazella.

A vitória ficou ainda mais elástica aos 31 minutos, quando Mendoza aproveitou o cruzamento rasteiro de Marcos Leonardo para finalizar de primeira, estufando as redes e colocando o Santos em uma situação ainda mais confortável na partida.

Como se não bastasse, a situação ficou ainda pior para a Portuguesa já nos minutos finais do primeiro tempo. Marzagão atingiu o rosto de Sandry com uma cotovelada ao disputar a bola no ar, fazendo o árbitro Raphael Claus acabou tirando o cartão vermelho do bolso. O jogador do Santos, inclusive, precisou ser substituído por Rodrigo Fernández.

A Portuguesa teve a chance de descontar logo no primeiro minuto do segundo tempo, mas Bauermann, que substituiu Joaquim no intervalo, estava esperto para interceptar, de cabeça, o chute de Gustavo Ramos depois de a bola já ter passado do goleiro João Paulo.

Mas, como diz o ditado, quem não faz, toma. E foi exatamente isso o que aconteceu com a Portuguesa. Aos quatro, Lucas Lima cobrou escanteio, Bauermann desviou de cabeça e Mendoza apareceu para completar para o fundo das redes, transformando a elástica vitória em goleada na Vila Belmiro.

E o estrago só não foi maior porque aos 17 minutos Marcos Leonardo dominou a bola na entrada da área e chutou forte, no cantinho, carimbando a trave. No rebote, Lucas Pires tentou completar para o gol ao invés de cruzar, mas mandou para fora.

Nos minutos finais bastou ao Santos apenas administrar a ótima vantagem construída ao longo do jogo e esperar o apito final de Raphael Claus para comemorar a importantíssima vitória diante de pouco mais de dez mil torcedores na Vila Belmiro.

