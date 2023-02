Ex-Fortaleza, Lucas Lima confirma retorno ao Santos: "Orgulho"

O Santos acertou nesta terça-feira, 7, a contratação do meia-atacante Lucas Lima. O próprio atleta de 32 anos confirmou o acerto e aproveitou para pedir desculpas aos torcedores alvinegros pela forma que saiu do clube em 2017.

"Estou voltando, um orgulho. Quero pedir desculpas para todos os torcedores que magoei e feri e para o Santos também, sei que não geri da melhor forma tudo que aconteceu na minha carreira. Me arrependo, mas felizmente ganhei uma nova oportunidade de voltar e escrever um novo capítulo onde foi o lugar mais feliz da minha vida. Entendo a desconfiança, mas vou provar dentro de campo o meu valor. Conto com o apoio de vocês", disse no Instagram.

Após se destacar pelo Peixe por três anos, Lucas Lima transferiu para o Palmeiras em 2017, decisão que não foi aceita por boa parte da torcida. E, logo em sua apresentação no Alviverde, o meia irritou ainda mais os santistas ao dizer que foi para o rival para "jogar com o estádio lotado".

Lucas Lima estava livre no mercado desde que o seu contrato com o Palmeiras chegou ao fim, no final de 2022. Desde então, ele vem apenas treinando e chegou a participar de um jogo-treino da Portuguesa Santista.

O meia é o sexto reforço do Peixe para a temporada. Além dele, chegaram o goleiro Vladimir, o lateral direito João Lucas, o zagueiro Messias, o volante Dodi e o atacante Mendoza.

Para poder participar da primeira fase do Campeonato Paulista, Lucas Lima precisa ser inscrito no torneio até esta sexta-feira, 10. Caso o Peixe não consiga regularizar o atleta a tempo, ele só poderá atuar a partir das quartas de final.

O Alvinegro Praiano está há cinco jogos sem vencer. São duas derrotas e três empates. Com isso, o clube se complicou no Paulistão. O time está na lanterna do grupo A, com seis pontos, quatro a menos que Inter de Limeira e Red Bull Bragantino, que estão em segundo e primeiro, respectivamente.

A carreira de Lucas Lima

O meia-atacante de 32 anos se projetou para o futebol nacional justamente no Santos. Revelado pela Inter de Limeira, o jogador se transferiu para o clube paulista em 2014, com a responsabilidade de tentar suprir a falta de um meia de mais criatividade após a saída de Paulo Henrique Ganso.

Em um primeiro momento, Lucas Lima teve dificuldades para se firmar no Peixe, mas, ao final de 2014, deslanchou. Em 2015 e 2016, ele foi um dos grandes nomes da campanha do bicampeonato paulista do Peixe.

Pelo Palmeiras, Lucas Lima nunca conseguiu corresponder as expectativas da torcida. Foram 165 partidas, das quais ele foi titular em 113, e somente 12 gols.

Em baixa, foi emprestado em duas oportunidades para o Fortaleza. No Leão do Pici, fez 66 jogos (49 como titular), marcou um tento e deu uma assistência. Sua passagem pela equipe cearense teve um ponto final logo que se encerrou seu contrato com o Palmeiras, no final de 2022.

Pelo Santos, Lucas Lima soma 201 partidas e 19 gols pelo Santos.

