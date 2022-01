Santos anuncia contratação do atacante Ricardo Goulart até o fim de 2023

Livre no mercado deste novembro de 2021, jogador de 30 anos assinou com o peixe por duas temporadas

O Santos anunciou a contratação do meia-atacante Ricardo Goulart na tarde desta terça-feira, 11. O jogador, que estava livre no mercado desde novembro, assinou contrato com o Peixe até 31 de dezembro de 2023.

As partes vinham negociado e chegaram a um denominador comum nestes últimos dias. Goulart chega para vestir a camisa 10 do Peixe e ser uma espécie da "garoto propaganda" do clube nas ações de marketing.

BEM-VINDO, RICARDO GOULART! ⚪⚫#A10Sagrada do Santos FC tem um novo dono! Ricardo Goulart é o novo reforço do Peixão e usará o #MantoSagrado que já foi do Rei Pelé. O meia-atacante se reuniu com o presidente Andres Rueda nesta tarde e assinou contrato até 31/12/2023. pic.twitter.com/Jat5hBqXcA Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 11, 2022

No Brasil, Goulart fez sucesso no Cruzeiro, na campanha do bicampeonato brasileiro (2013 e 2014). O atleta de 30 anos ainda teve passagem discreta pelo Palmeiras em 2019.

Na China, o jogador fez sucesso com muitos títulos e números excelentes. No entanto, Goulart não atua desde agosto e precisará de tempo para se recondicionar fisicamente.

Essa é a terceira contratação do Santos na temporada. Nesta terça, o clube também anunciou as chegadas de Bruno Oliveira e Eduardo Bauermann.

