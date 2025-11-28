Cearense encara cinco dias de ônibus para ver Palmeiras na final da Libertadores

Cearense encara cinco dias de ônibus para ver Palmeiras na final da LibertadoresEssa, contudo, não é a primeira experiência dele acompanhado o Verdão pelo mundo, tendo ido até Dubai pela equipe alviverde
O Estádio Monumental de Lima, no Peru, receberá uma das maiores finais de Copa Libertadores de todos os tempos. Dentre os palmeirenses e flamenguistas que esperam ansiosamente pela partida, que terá início às 18 horas (de Brasília) do sábado, 29, um em específico tem uma história peculiar.
O engenheiro eletricista Tulio Pinheiro Moura, de 49 anos, natural de Fortaleza, encarou uma viagem de ônibus do Rio de Janeiro até Lima para acompanhar o Palmeiras, clube do coração. Alviverde fanático desde os 12 anos, o cearense conta que sempre teve o sonho de realizar a maior viagem de ônibus comercial do mundo, que sai do Rio de Janeiro e vai até Lima, e aproveitou a final para concretizar o desejo.
"Sempre tive a vontade de fazer a maior viagem de ônibus do mundo, que é do Rio de Janeiro até Lima. Aí de Fortaleza, peguei o avião dia 5 de novembro, cheguei no Rio no mesmo dia e no dia 6 comecei essa viagem. Foram 5 dias e meio nesse ônibus, cheguei em Lima dia 11 à noite. O pior trecho da viagem é a subida da Cordilheira dos Andes, que causa enjoo, dor de cabeça e mal-estar em alguns passageiros, devido às estradas sinuosas e altitudes elevadas", conta.
Leia mais
Essa, contudo, não é a primeira experiência de Tulio acompanhado o Verdão pelo mundo. Segundo o próprio, isso é um hábito comum, assistindo presencialmente todos os jogos grandes que a equipe disputa.
"Toda final que o Palmeiras chega eu assisto aos jogos pessoalmente, não perco nenhum. Já fui para Montevidéu(Libertadores de 2021), Dubai(final do Mundial de 2021), e outras inúmeras finais como Copa do Brasil, Supercopa e Paulista", comenta.
Perguntado sobre a diferença entre Lima e Montevidéu, local do último título de Libertadores Alviverde, o engenheiro eletricista valoriza o contexto histórico peruano e o ambiente uruguaio.
"Lima oferece uma experiência turística mais rica, a história dos incas e a conquista dos espanhóis como também a gastronomia que é impecável, não à toa que o melhor restaurante do mundo se encontra em Lima. Montevidéu é uma cidade menor e tem cultura mais europeia, com belos vinhos e a belíssima Punta del Leste", explica.
Sobre a adaptação da torcida alviverde ao local a final, o engenheiro afirma que todos estão sendo bem recebidos e que Lima é um bom polo gastronômico.
"Muitos palmeirenses aproveitando os pontos turísticos, os bares, restaurantes e sem esquecer a culinária peruana diferenciada. A cidade tem uma reputação de ser acolhedora, com muitas atrações e atividades para os torcedores, e uma forte cultura de turismo", conta.
Sobre a partida, Tulio acredita em um duelo com favoritismo do Flamengo, uma vez que o time carioca se saiu melhor nos embates recentes, mas, confia no trabalho feito por Abel Ferreira. "Está no clube desde 2020 e foi responsável por 10 títulos", comentou brevemente sobre o português.
"Com relação ao placar não tenho nenhum palpite. Jogo será decidido em detalhes, podendo ocorrer até disputa pelo título nos pênaltis", complementa.