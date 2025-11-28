Cearense encara cinco dias de ônibus para ver Palmeiras na final da Libertadores

Palmeirense Tulio Pinheiro Moura em viagem de ônibus para Lima, no Peru / Crédito: reprodução/Arquivo Pessoal

O Estádio Monumental de Lima, no Peru, receberá uma das maiores finais de Copa Libertadores de todos os tempos. Dentre os palmeirenses e flamenguistas que esperam ansiosamente pela partida, que terá início às 18 horas (de Brasília) do sábado, 29, um em específico tem uma história peculiar. O engenheiro eletricista Tulio Pinheiro Moura, de 49 anos, natural de Fortaleza, encarou uma viagem de ônibus do Rio de Janeiro até Lima para acompanhar o Palmeiras, clube do coração. Alviverde fanático desde os 12 anos, o cearense conta que sempre teve o sonho de realizar a maior viagem de ônibus comercial do mundo, que sai do Rio de Janeiro e vai até Lima, e aproveitou a final para concretizar o desejo.

Perguntado sobre a diferença entre Lima e Montevidéu, local do último título de Libertadores Alviverde, o engenheiro eletricista valoriza o contexto histórico peruano e o ambiente uruguaio. "Lima oferece uma experiência turística mais rica, a história dos incas e a conquista dos espanhóis como também a gastronomia que é impecável, não à toa que o melhor restaurante do mundo se encontra em Lima. Montevidéu é uma cidade menor e tem cultura mais europeia, com belos vinhos e a belíssima Punta del Leste", explica. Sobre a adaptação da torcida alviverde ao local a final, o engenheiro afirma que todos estão sendo bem recebidos e que Lima é um bom polo gastronômico.