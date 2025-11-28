Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense encara cinco dias de ônibus para ver Palmeiras na final da Libertadores

Essa, contudo, não é a primeira experiência dele acompanhado o Verdão pelo mundo, tendo ido até Dubai pela equipe alviverde
O Estádio Monumental de Lima, no Peru, receberá uma das maiores finais de Copa Libertadores de todos os tempos. Dentre os palmeirenses e flamenguistas que esperam ansiosamente pela partida, que terá início às 18 horas (de Brasília) do sábado, 29, um em específico tem uma história peculiar.

O engenheiro eletricista Tulio Pinheiro Moura, de 49 anos, natural de Fortaleza, encarou uma viagem de ônibus do Rio de Janeiro até Lima para acompanhar o Palmeiras, clube do coração. Alviverde fanático desde os 12 anos, o cearense conta que sempre teve o sonho de realizar a maior viagem de ônibus comercial do mundo, que sai do Rio de Janeiro e vai até Lima, e aproveitou a final para concretizar o desejo.

"Sempre tive a vontade de fazer a maior viagem de ônibus do mundo, que é do Rio de Janeiro até Lima. Aí de Fortaleza, peguei o avião dia 5 de novembro, cheguei no Rio no mesmo dia e no dia 6 comecei essa viagem. Foram 5 dias e meio nesse ônibus, cheguei em Lima dia 11 à noite. O pior trecho da viagem é a subida da Cordilheira dos Andes, que causa enjoo, dor de cabeça e mal-estar em alguns passageiros, devido às estradas sinuosas e altitudes elevadas", conta.

Essa, contudo, não é a primeira experiência de Tulio acompanhado o Verdão pelo mundo. Segundo o próprio, isso é um hábito comum, assistindo presencialmente todos os jogos grandes que a equipe disputa.

"Toda final que o Palmeiras chega eu assisto aos jogos pessoalmente, não perco nenhum. Já fui para Montevidéu(Libertadores de 2021), Dubai(final do Mundial de 2021), e outras inúmeras finais como Copa do Brasil, Supercopa e Paulista", comenta.

Perguntado sobre a diferença entre Lima e Montevidéu, local do último título de Libertadores Alviverde, o engenheiro eletricista valoriza o contexto histórico peruano e o ambiente uruguaio.

"Lima oferece uma experiência turística mais rica, a história dos incas e a conquista dos espanhóis como também a gastronomia que é impecável, não à toa que o melhor restaurante do mundo se encontra em Lima. Montevidéu é uma cidade menor e tem cultura mais europeia, com belos vinhos e a belíssima Punta del Leste", explica.

Sobre a adaptação da torcida alviverde ao local a final, o engenheiro afirma que todos estão sendo bem recebidos e que Lima é um bom polo gastronômico.

"Muitos palmeirenses aproveitando os pontos turísticos, os bares, restaurantes e sem esquecer a culinária peruana diferenciada. A cidade tem uma reputação de ser acolhedora, com muitas atrações e atividades para os torcedores, e uma forte cultura de turismo", conta.

Sobre a partida, Tulio acredita em um duelo com favoritismo do Flamengo, uma vez que o time carioca se saiu melhor nos embates recentes, mas, confia no trabalho feito por Abel Ferreira. "Está no clube desde 2020 e foi responsável por 10 títulos", comentou brevemente sobre o português.

"Com relação ao placar não tenho nenhum palpite. Jogo será decidido em detalhes, podendo ocorrer até disputa pelo título nos pênaltis", complementa.

