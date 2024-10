Bicampeão paulista e brasileiro pelo Palmeiras, Tonhão morre aos 55 anos

Considerado símbolo da raça com a camisa do Palmeiras , o ex-zagueiro Tonhão morreu nesta terça-feira, 22, aos 55 anos. A notícia foi confirmada nas redes sociais pela filha do ex-atleta.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do ídolo Tonhão, aos 55 anos. Bicampeão paulista e brasileiro em 1993 e 1994, Tonhão será sempre lembrado pela garra exibida dentro de campo e pelo amor dedicado à camisa alviverde, com a qual disputou 161 jogos e fez quatro gols. Prestamos nossas condolências aos familiares e amigos do ex-zagueiro, com quem nos solidarizamos neste momento de imensa tristeza e saudade", lamentou o Verdão, em comunicado.

Em uma carreira de 15 anos como profissional, Tonhão ainda defendeu outros clubes importantes, como Internacional, Athletico-PR, Goiás e Cerezo Ozaka, do Japão. Ele se aposentou em 2003 pelo Americana.