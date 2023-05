Abel Ferreira pode ser denunciado pelo STJD por atrito com jornalista no Mineirão

Treinador do Palmeiras tomou celular de produtor da TV Globo após a partida contra o Atlético-MG, no último domingo, 28

Depois de tirar o celular das mãos do jornalista Pedro Spinelli, da TV Globo, após a partida entre Atlético-MG e Palmeiras, Abel Ferreira corre o risco de entrar na mira do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Segundo a ESPN, imagens da polêmica já estão sob análise da procuradoria da entidade.

Assim sendo, o português pode ser enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, que prevê de um a seis jogos de suspensão por "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".

A pena não é definitiva, entretanto, e há possibilidade de acordo — como aconteceu com o atacante do São Paulo, Calleri. Após a final do Campeonato Paulista do ano passado, o argentino derrubou no chão e danificou o celular de Felipe Goto, jogador do sub-15 do Palmeiras, na saída do Allianz Parque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Calleri, na ocasião — enquadrado pelo mesmo artigo —, se entendeu com o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, pagou multa e pediu desculpas publicamente pelo ato de ira, mostrando-se disposto a arcar com o reparo do celular do garoto palmeirense.

Sobre o assunto Abel Ferreira liga para jornalista e se desculpa por tomar celular após jogo do Palmeiras

Entenda o caso

Na zona mista do Mineirão, o produtor Pedro Spinelli, da TV Globo, filmava uma acalorada conversa entre o dirigente do Verdão e o assistente. Abel Ferreira se aproximou para conversar com o quarto árbitro — segundo o próprio português, para elogiá-lo por sua conduta durante a partida — e presenciou a discussão.

Ao notar a gravação do ocorrido, Abel se dirigiu até o jornalista e tirou o celular de suas mãos. Tal ato foi filmado por outro jornalista, da Rádio Itatiaia. Assim que percebe que está sendo filmado, o treinador do Alviverde desiste de deletar a filmagem de Pedro Spinelli e passa a discutir com o representante da imprensa mineira.

Conduzido por um segurança do clube aos vestiários, Abel brada ao jornalista da Itatiaia. "O futebol brasileiro está assim por vossa culpa, por vossa responsabilidade", repetiu várias vezes.

Vale lembrar que as filmagens aconteceram em uma área em que a presença de jornalistas credenciados é permitida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Na entrevista coletiva após o duelo, o técnico do Palmeiras alegou invasão de privacidade.

"Eu queria só, antes de começarmos a coletiva, fazer aqui um esclarecimento — uma vez que, aqui, as pessoas gostam de transformar copos d'água em tempestades. Primeiro: aconteceu, ali no túnel, uma discussão entre o nosso diretor esportivo e um dos assistentes da arbitragem. Tinham ali repórteres, não sei o que eram, filmando tudo. Hoje, infelizmente, todos têm câmeras e celulares filmando tudo o tempo todo. E já peço desculpas se me excedi, são coisas do futebol, coisas que acontecem no futebol. Peço desculpas se me excedi, isso é do futebol, existem coisas que a imprensa não precisa saber. Mas antes que isso vire uma tempestade, porque já sei como funciona aqui, está aqui tudo esclarecido", comentou o técnico.

Nesta segunda-feira, 29, Abel Ferreira ligou para o jornalista da TV Globo e se desculpou.