Palmeirense Kevin brilha e Seleção Brasileira sub-20 goleia Usbequistão

A Seleção Brasileira Sub-20 goleou o Uzbequistão por 4 a 1, neste sábado (22), no estádio Municipal Antonio Barbadillo, na cidade de Jerez de la Frontera (ESP). Após ir para o intervalo em desvantagem no placar, o Brasil de Ramon Menezes teve grande atuação no segundo tempo e contou com grande jogo de Kevin, que participou de três dos quatro gols da Canarinho na partida. Ronald, de cabeça, definiu o resultado para o Brasil.

A Seleção Brasileira Sub-20 se despede da Espanha após o amistoso da próxima terça-feira (25) contra o Iraque, às 14 horas (horário de Brasília), no estádio El Chapín, em Jerez de la Frontera. Este será o último confronto da equipe comandada por Ramon Menezes antes da estreia na Copa do Mundo, que se inicia em 20 de maio. O Brasil está no grupo D, ao lado de Itália, Nigéria e República Dominicana.

O jogo

Aos 25 minutos de jogo, o Uzbequistão abriu o placar com Esanov, de cabeça.

O primeiro tempo terminou com o Brasil em desvantagem no placar.

Na segunda etapa, Kevin sofreu pênalti para a Seleção Brasileira. Matheus Martins partiu para a cobrança e igualou o placar, aos 15 minutos.

A virada do Brasil veio aos 26 minutos. Kevin esteve novamente envolvido em um gol do Brasil. Ele fez jogada individual e cruzou para Eguinaldo dentro da área, livre, empurrar a bola para o fundo das redes.

Aos 38 minutos, veio a recompensa para Kevin. Arthur, recém-convocado para a Seleção Principal, recebeu bola de Giovane e cruzou para a área. Kevin estava lá para ampliar o marcador para o Brasil e também marcar seu primeiro gol pela Seleção Brasileira.

A Seleção Brasileira continuou com ímpeto ofensivo e definiu o resultado da partida com Ronald, que cabeceou para o gol após escanteio cobrado por Bruninho, 44 minutos. No último jogo do Brasil com o Uzbequistão, em setembro de 2022, também foi Ronald que marcou o gol da vitória brasileira por 1 a 0, pelo Torneio Internacional do Uruguai.

Final de partida e vitória da Seleção Brasileira Sub-20 por 4 a 1, no penúltimo jogo da série de amistosos na Espanha. (Texto: CBF)