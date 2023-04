Endrick celebra terceiro título no profissional do Palmeiras e ironiza: "Pronto para ser titular do sub-20"

Autor de um dos gols do Verdão, o jovem Endrick chegou ao seu terceiro troféu no profissional e aproveitou para ironizar algumas críticas

Neste domingo, o Palmeiras bateu o Água Santa por 4 a 0, em casa, pela partida de volta da final do Campeonato Paulista, e se consagrou campeão estadual pela 25ª vez. Autor de um dos gols do Verdão, o jovem Endrick chegou ao seu terceiro troféu no profissional e aproveitou para ironizar algumas críticas.

O atacante de 16 anos foi titular em toda primeira fase do Paulistão, mas não balançou as redes nenhuma vez. Com isso, algumas pessoas pediram para que o garoto voltasse ao sub-20.

"Três campeonatos no profissional e três conquistas. Acho que estou pronto para ser titular do sub-20 agora….Graças a Deus consegui fazer gol na final do Paulista", disse à Record TV antes de ser interrompido e puxado por Rapahel Veiga. "Passa, passa", disse o meia rindo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Endrick já soma 21 jogos, cinco tentos e três títulos (Brasileirão 2022, Supercopa do Brasil 2023 e Paulistão 2023) no profissional do Alviverde. Além de marcar nesta tarde, a Cria da Academia também balançou as redes na partida de ida da final.

Com a 25ª conquista do Paulistão, o Palmeiras diminuiu para cinco a distância para o Corinthians, que é o maior campeão estadual, com 30 títulos do torneio. O Verdão é o segundo na lista, seguido por Santos e São Paulo, que estão empatados com 22.

O Verdão volta a campo agora na próxima quarta-feira, quando encara o Tombense, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 20 horas (de Brasília).

Tags