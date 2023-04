Abel participa de treino, e Palmeiras encerra preparação para a final do Paulistão

Verdão perdeu no jogo de ida por 2 a 1 para o Água Santa e terá de reverter cenário no confronto deste domingo, 9, no Allianz Parque

Na manhã deste sábado, 8, o Palmeiras finalizou as preparações para a final do Campeonato Paulista. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira saiu atrás no placar contra o Água Santa e tentará reverter o resultado no Allianz Parque, às 16 horas (de Brasília) deste domingo, 9.

Para iniciar o dia no CT, o elenco alviverde realizou um trabalho recreativo. Na sequência, os jogadores fizeram um ensaio tático de bolas paradas e atividades técnicas específicas de cada posição.

Nas fotos divulgadas pelo Palmeiras, foi possível ver Abel participando do treino. De colete vermelho, o português apareceu em alguns cliques tentando desarmar Zé Rafael e Rony.

Para a decisão de domingo, o Verdão não poderá contar com o lateral esquerdo Piquerez. O uruguaio sofreu uma entorse no joelho direito após o primeiro jogo da final. Atuesta (lesão no joelho direito), Bruno Tabata (lesão na coxa esquerda) e Mayke (lesão no tornozelo direito) estão no departamento médico e também são baixas.

Um provável Palmeiras para a decisão tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

O Palmeiras saiu em desvantagem no primeiro confronto contra o Água Santa, na Arena Barueri. O time viu Bruno Mezenga marcar os gols da vitória do Netuno por 2 a 1. Endrick foi quem descontou no marcador.

Na decisão do fim de semana, o clube também tenta encerrar o momento negativo que vive na temporada. Na última quarta-feira, 5, a equipe não estreou com o pé direito na Copa Libertadores e sofreu revés para o Bolívar, por 3 a 1.

