Com gol de Rony, Palmeiras bate São Bernardo e avança às semifinais do Paulistão

No duelo pelas quartas de final entre os times com as melhores campanhas da fase de cllassificação do Campeonato Paulista, deu Palmeiras. Neste sábado, o Verdão derrotou o São Bernardo por 1 a 0, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, e avançou às semifinais da competição.

O atacante Rony, em grande fase que até lhe rendeu a sua primeira convocação para a Seleção Brasileira, fez o gol da vitória nos minutos finais do primeiro tempo, em um lance de centroavante se colocando para cabecear entre dois zagueiros do São Bernardo.

O Palmeiras agora terá de esperar a definição dos outros três confrontos das quartas de final para saber quem será seu rival nas semifinais. Ele será o que tiver a menor pontuação, contando essa fase, entre os classificados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao São Bernardo, que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro, sobrou agora o Troféu Independência, dispiutado entre os times do interior de São Paulo.

O jogo

Os dois times mostraram no primeiro tempo a razão de serem os melhores do campeonato até o momento. Em uma partida bem disputada, algumas vezes com jogadas mais fortes, mas com muita inteligência tática, Palmeiras e São Bernardo lutaram por cada espaço do campo.

Nos primeiros minutos, o Palmeiras dominou as ações no meio de campo e teve mais posso de bola. No entanto,sem efetividade no ataque. O São Bernardo, esperando algum erro do setor defensivo do Verdão, se fechou mais e quase teve sucesso em seu planejamento.

A partir dos 20 minutos, o time do ABC passou a levar perigo na área palmeirense. Felipe Marques, aos 21, perdeu a melhor chance ao entrar livre na área, mas bater rasteiro no corpo de Weverton. Mais tarde, aos 30 e aos 33, Chrystian Barletta e Rafael Vaz obrigaram o goleiro do Palmeiras a fazer boas defesas.

Quando parecia que as coisas ficariam nisso antes do intervalo, uma jogada mortal do Verdão aconteceu. Aos 41 minutos, Gabriel Menino recebeu na direita, cortou para dentro e cruzou para o meio da área. Rony, livre entre dois zagueiros do São Bernardo, cabeceou no canto direito de Alex Alves para abrir o placar.

A volta para o segundo tempo teve um Palmeiras mais ligado, com Bruno Tabata ficando mais com a bola. Foi dele, logo nos primeiro minutos, o responsável por uma boa jogada ao entrar na área e cruzar para trás para Raphael Veiga, que chutou para fora.

O São Bernardo, com a necessidade de empatar, foi ao ataque e também levou perigo com Rafael Vaz e Mathjeus Régis, mas Weverton não teve trabalho para defender.

Daí até o final, o jogo não teve mais uma clara oportunidade de gol. Os times disputavam a bola de todas as maneiras e cada um tinha uma tática. O Palmeiras esperando algum contra-ataque mortal, que não aconteceu, e o São Bernardo na base do lançamento longo para as pontas, na esperança de fazer um cruzamento para alguém aproveitar. Mas isso também não ocorreu e a vitória ficou mesmo com o Verdão.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 SÃO BERNARDO

Local: estádio Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data: 11 de março de 2023 (sábado)

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa)

Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa) e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Márcio Henrique de Gois

Renda: R$ 2.628.026,38

Público: 39.258 torcedores

Cartões amarelos: Raphael Veiga e Zé Rafael (Palmeiras); Jeferson, Chrystian Barletta, Rodrigo Souza, Rafael Vaz e Alex Alves (São Bernardo)

Gol:

PALMEIRAS: Rony (aos 41min do 1º tempo)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Fabinho), Raphael Veiga (Jailson) e Bruno Tabata (Giovani); Dudu (Breno Lopes) e Rony (Rafael Navarro).

Técnico: Abel Ferreira

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Romércio, Hélder (Fernando Neto) e Rafael Vaz; Jeferson (Matheus Régis), Rodrigo Souza, Henrique Lordelo (Romisson) e Arthur Henrique; Chrystian Barletta, Léo Jabá e Felipe Marques (Hugo Sanches).

Técnico: Márcio Zanardi