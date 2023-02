Palmeiras irá promover campanha de doação no Allianz para vítimas de tragédia no litoral paulista

Arrecadação acontecerá nas partidas do time alviverde contra Red Bull Bragantino e Ferroviária, no Allianz Parque, válidas pelo Campeonato Paulista

O Palmeiras informou na manhã desta terça-feira que irá promover uma campanha de doação às vítimas da tragédia ocorrida no litoral norte do Estado de São Paulo, neste último fim de semana. A ação faz parte do programa "Por um futuro mais verde".

A arrecadação acontecerá nas partidas do time alviverde contra Red Bull Bragantino e Ferroviária, no Allianz Parque, válidas pelo Campeonato Paulista. Os compromissos estão marcados respectivamente para esta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), e domingo, às 18h30.

Nestes jogos, serão colocadas caixas nos acessos do estádio para que os torcedores possam contribuir alimentos não perecíveis, cobertores, produtos de higiene e limpeza e roupas. O mesmo acontecerá na estreia da equipe feminina do Palmeiras na temporada de 2023, diante do Real Ariquemes-RO, pelo Brasileirão, às 11h deste domingo.