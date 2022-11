Palmeiras recebe sondagens por Endrick, mas nenhuma proposta concreta até o momento

Informação foi confirmada pela presidente do clube, Leila Pereira, em entrevista coletiva: "Nada concreto em relação ao Endrick"

A presidente Leila Pereira, em entrevista coletiva, confirmou que o Palmeiras vem recebendo sondagens pelo atacante Endrick, o atleta mais promissor do futebol brasileiro no momento. Porém, nenhuma proposta oficial chegou à mesa da mandatária.

"Especulações ouvi várias, sondagens tivemos. Mas uma proposta formal não tivemos. Apenas sondagens, nada concreto em relação ao Endrick. Caso haja algo concreto, sentarei, conversarei com a família do atleta, os interessados, e veremos o que é melhor para todos os lados. Ele precisa ficar conosco até os 18 anos, queria que ele ficasse mais, mas não depende só do Palmeiras. Quando houver uma proposta concreta que eu julgar interessante, conversamos. Mas até o momento não", disse Leila Pereira.

O atual regulamento internacional proíbe a venda de um jogador do futebol brasileiro com menos de 18 anos para o exterior. Endrick possui 16, mas já atua na equipe profissional comandada por Abel Ferreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Recentemente, alguns jornais europeus têm colocado vários gigantes na briga pela joia palmeirense, como Paris Saint-Germain e Real Madrid. Endrick, no entanto, sempre reforça que seu foco é ajudar o Palmeiras, clube que nutre muita gratidão.

No time de cima, Endrick possui sete jogos disputados (três como titular), três gols marcados e uma assistência. O atleta terminou 2022 atuando na referência do time de Abel, enquanto Rony foi deslocado para o lado do campo.





Tags