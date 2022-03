Palmeiras anuncia renovação de contrato com Abel Ferreira até o fim de 2024

Bicampeão da Libertadores com o clube alviverde, treinador português tinha vínculo com equipe palestrina até o fim deste ano

A notícia tão aguardada pelos torcedores do Palmeiras enfim chegou. Abel Ferreira será técnico do Verdão até o final de 2024. O anúncio foi feito na noite deste sábado, 26, após a vitória sobre o RB Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista.

O antigo contrato do comandante era válido apenas até o final deste ano. Ele até chegou a receber algumas sondagens de clubes europeus, como Benfica e Granada, mas decidiu renovar com o Alviverde.

O português já está entre os cinco técnicos que mais venceram pelo Palestra e é o segundo com mais finais, com nove, atrás apenas de Luiz Felipe Scolari, que tem dez.

“Se é para o bem de todos e felicidade geral da #FamíliaPalmeiras, digo ao povo que fico!” #DiaDoFico #AvantiPalestra pic.twitter.com/CC0ZtyWXpp — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 26, 2022

Abel coleciona quatro títulos pelo Palmeiras, sendo duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Copa do Brasil (2020).

Contratado em outubro de 2020, o técnico já soma 123 partidas pelo Verdão, com 68 vitórias, 26 empates e 28 derrotas.

"É uma alegria imensa anunciar a renovação do contrato do nosso treinador Abel Ferreira. Durante a nossa gloriosa história de 107 anos, poucos profissionais se identificaram tanto com os nossos valores e tradições quanto ele. Assim como cada um de nós, o Abel respira Palmeiras. Tem a cabeça fria e o coração verde. Estou certa de que ele continuará fazendo um trabalho brilhante junto aos nossos jogadores e dará ainda mais alegrias à nossa torcida", afirmou a presidente Leila Pereira.

