Após derrota do Palmeiras no Mundial, homem é baleado nos arredores do Allianz Parque

Palmeiras perdeu para o Chelsea por 2 a 1, no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e ficou com o vice do Mundial de Clubes da Fifa de 2022

Neste sábado, 12, o Palmeiras perdeu para o Chelsea por 2 a 1, no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e ficou com o vice do Mundial de Clubes da Fifa de 2022. A derrota acabou gerando uma confusão aos redores do Allianz Parque, onde a torcida alviverde acompanhava a final.

Um homem foi flagrado com uma arma e atirou contra uma pessoa. Conforme revelou o capitão Bonifácio, da PM, em contato com a TV Bandeirantes, o policiamento agiu rapidamente e o prendeu.

O homem baleado foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Segundo o Major Palumbo, do Corpo de Bombeiros, o tiro atingiu a região abdominal da vitima, que foi estabilizada e não precisou de massagem cardíaca. Para tentar dispersar a confusão, a Policia Militar utilizou bombas de gás de pimenta.

