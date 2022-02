Piquerez destaca qualidade defensiva do Palmeiras, mas enxerga Chelsea como favorito no Mundial

O Verdão e o time inglês fazem a esperada grande final para saber qual será o melhor clube do mundo neste sábado, 12, às 13h30min no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi.

Jogador do Palmeiras, Joaquín Piquerez concedeu entrevista na manhã desta quinta-feira, 11, e projetou o duelo do Verdão contra o Chelsea, na final do Mundial de Clubes. O lateral colocou os ingleses como favoritos, mas também destacou a força de sua equipe.

“Todo o elenco assistiu a semifinal do Chelsea. A partida foi muito parelha. O Chelsea chegou à final com méritos. Eles têm jogadores muito bons, que jogam pela seleção, é uma equipe economicamente forte. Foram campeões da Champions ano passado, mas nós também temos peças fundamentais na equipe. Parece que o Chelsea chega favorito no sentido econômico e político. Teremos que planejar a partida da melhor forte”, disse o atleta.

“É uma equipe muito grande, joga a Premier League, a liga mais forte e mais competitiva do mundo. Eles têm uma forma de jogar com três zagueiros, têm dois jogadores rápidos e um centroavante muito forte. Temos que estudar e trabalhar para entender os pontos fortes”, completou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando questionado como parar Lukaku, Piquerez demonstrou confiança na zaga do Palmeiras apesar de entender que o camisa 9 do Chelsea entrará em campo para dar tudo para conquistar o título.

“Todo mundo conhece a forma dele jogar. É muito forte, gosta do corpo a corpo. Mas nossos zagueiros são fortes, agressivos e será um belo duelo. Estou totalmente confiante no trabalho dos meus companheiros e de toda a equipe. Vamos lutar os 90 minutos”, garantiu.

A data do confronto está marcada para o dia 12 de fevereiro, às 13h30min e o local do duelo seráno estádio Mohammed Bin Zayed,em Abu Dhabi. Piquerez contou que ficou impressionado com a quantidade de palmeirenses na semifinal contra o Al Ahly e espera que a cena se repita na finalíssima.

“Nós sabemos que o título é muito importante para todos os palmeirenses. Todos querem, a torcida faz sentir isso nas redes sociais. Estamos cientes que temos que jogar essa final como se não fosse se repetir. Para conquistar a glória máxima, temos que estar focados e sair com a maior força possível”, declarou.

“O que me chamou a atenção foi a quantidade de torcedores na partida passada. Vejo isso como uma inspiração e uma forma de sair para o jogo mais forte”, finalizou o lateral.

Tags