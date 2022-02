Palmeiras realiza primeiro treino visando final do Mundial de Clubes

Após a vitória sobre o Al Ahly, o Palmeiras realizou um treino na manhã desta quarta-feira, 9, no Estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o time egípcio permaneceram no hotel em que a delegação está hospedada, realizando atividades regenerativas. A exceção foi o goleiro Weverton, que trabalhou normalmente em campo.

No gramado, a comissão técnica dividiu o grupo em times e comandou atividades em campo reduzido. Primeiro, os atletas exercitaram a manutenção da posse de bola e a pressão pós-perda. Na sequência, foi feito um trabalho de toques limitados na bola e finalizações.

O Palmeiras ainda terá dois dias para treinar em Abu Dhabi antes da final do Mundial. O grupo voltará a trabalhar às 11h desta quinta-feira, 10, já contando com os titulares.

Classificado para a grande decisão, o Verdão conhecerá seu adversário nesta quarta feira, 9. Chelsea e Al Hilal, da Arábia Saudita, enfrentam-se às 13h30, no Estádio Mohammed Bin Zayed, que será o palco da decisão no sábado, no mesmo horário.

