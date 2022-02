Dois atletas testam negativo para Covid-19 e estão liberados para defender o Palmeiras no Mundial

A estreia do Palmeiras ocorre nesta terça-feira, 8, diante do Al Ahly, do Egito, em partida válida pela semifinal do campeonato

O lateral-esquerdo Piquerez e o jovem goleiro Mateus chegaram nesta segunda-feira, 7, em Abu Dhabi para integrar o grupo do Palmeiras, no Mundial de Clubes. Ambos os jogadores testaram negativo para a covid-19 e estão liberados para treinar e estrear pelo Verdão no torneio.

Considerado titular do time, o uruguaio havia sido diagnosticado com o vírus na última terça-feira, 1º, e chegou a ser dúvida para a competição. Já o arqueiro Mateus foi o escolhido para substituir Vinicius Silvestre, positivado para o coronavírus em Abu Dhabi. Ele foi titular na campanha que culminou no título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no último mês.

A estreia do Palmeiras ocorre nesta terça-feira, 8, diante do Al Ahly, do Egito, em partida válida pela semifinal do Mundial. O jogo acontece às 13h30min, no Estádio Al Nahyan. Do outro lado da chave, o Chelsea encara o Al-Hilal, da Árabia Saudita, em duelo nesta quarta-feira, 9, também às 13h30min.

